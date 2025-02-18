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ОРВИ наступает: в России выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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ОРВИ наступает: в России выросло число заболевших
ОРВИ наступает: в России выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 18.02.2025
ОРВИ наступает: в России выросло число заболевших
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ на 7,7%, общее количество новых случаев достигло 932 тысяч. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T09:50
2025-02-18T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ на 7,7%, общее количество новых случаев достигло 932 тысяч. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.В ведомстве добавили, что превышение показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.Также по итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 6,5 тысяч случаев COVID-19, что на 8,3% ниже показателя прошлой недели.Как накануне сообщалось, в Крыму и Севастополе уровень заболеваемости COVID за неделю вырос на 50%. Кроме того, фиксируется рост числа новых случаев ОРВИ - за семь дней зарегистрировано 13209 заболевших. При этом заболеваемость пока остается ниже уровня эпидемического порога на 25,8%. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выходит на пик заболеваемости гриппом: динамика и прогнозыВ России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садовВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
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крым, новости крыма, орви, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, здоровье
ОРВИ наступает: в России выросло число заболевших

В России рост заболеваемости ОРВИ составил 7,7% – Роспотребнадзор

09:50 18.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ на 7,7%, общее количество новых случаев достигло 932 тысяч. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
"По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей", – сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что превышение показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.
Также по итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 6,5 тысяч случаев COVID-19, что на 8,3% ниже показателя прошлой недели.
Как накануне сообщалось, в Крыму и Севастополе уровень заболеваемости COVID за неделю вырос на 50%. Кроме того, фиксируется рост числа новых случаев ОРВИ - за семь дней зарегистрировано 13209 заболевших. При этом заболеваемость пока остается ниже уровня эпидемического порога на 25,8%.
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