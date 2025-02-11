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В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов
В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов
В России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 13,7%,... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T09:39
2025-02-11T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 13,7%, сообщает Роспотребнадзор.В связи с карантинными мероприятиями в стране закрыты:— 180 школ в 31 регионе;— 66 детских дошкольных учреждений в 19 регионах;— 5 школ-интернатов.Некоторые учебные заведения работают частично, на дистанционное обучение отправлено 5125 классов. Временно закрыты в работающих детских садах 1554 группы, а также 37 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.Кроме того, по итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрировано 7,1 тысяч случаев COVID-19, что на 10,4% ниже, чем на прошлой неделе.В Крыму в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и целый ряд – частично. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюКак птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей
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орви, роспотребнадзор, россия, здоровье, новости, здравоохранение в россии
В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов

В России из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детсадов - Роспотребнадзор

09:39 11.02.2025 (обновлено: 10:33 11.02.2025)
 
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Приемное отделение в больнице - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 13,7%, сообщает Роспотребнадзор.
"Общее количество зафиксированных случаев достигло 865 тысяч. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 50 регионах страны. В 19 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
В связи с карантинными мероприятиями в стране закрыты:
— 180 школ в 31 регионе;
— 66 детских дошкольных учреждений в 19 регионах;
— 5 школ-интернатов.
Некоторые учебные заведения работают частично, на дистанционное обучение отправлено 5125 классов. Временно закрыты в работающих детских садах 1554 группы, а также 37 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.
Кроме того, по итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрировано 7,1 тысяч случаев COVID-19, что на 10,4% ниже, чем на прошлой неделе.
В Крыму в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и целый ряд – частично. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5%.
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