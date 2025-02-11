https://crimea.ria.ru/20250211/v-rossii-iz-za-rosta-orvi-zakryty-180-shkol-i-66-detskikh-sadov--1144076350.html

В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов

В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В России из-за роста ОРВИ закрыты 180 школ и 66 детских садов

В России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 13,7%,... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T09:39

2025-02-11T09:39

2025-02-11T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 13,7%, сообщает Роспотребнадзор.В связи с карантинными мероприятиями в стране закрыты:— 180 школ в 31 регионе;— 66 детских дошкольных учреждений в 19 регионах;— 5 школ-интернатов.Некоторые учебные заведения работают частично, на дистанционное обучение отправлено 5125 классов. Временно закрыты в работающих детских садах 1554 группы, а также 37 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.Кроме того, по итогам шестой недели 2025 года в России зарегистрировано 7,1 тысяч случаев COVID-19, что на 10,4% ниже, чем на прошлой неделе.В Крыму в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и целый ряд – частично. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюКак птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, роспотребнадзор, россия, здоровье, новости, здравоохранение в россии