https://crimea.ria.ru/20250218/rossiya-i-indiya-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oboronnoy-sfere-1144273461.html

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны

Замминистра обороны России Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар во вторник подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между военными ведомствами двух... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T12:14

2025-02-18T12:14

2025-02-18T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар во вторник подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Как уточнили в оборонном ведомстве, документ регламентирует дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Страны нацелены на укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже более определяющим, чем Китай, убежден политолог Андрей Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ШОС выступили единым фронтом в борьбе с фашизмом – генсек ШОСИндия готова помочь мирному урегулированию на Украине – МодиСтрана Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, индия, политика, сотрудничество, в мире, министерство обороны рф, безопасность