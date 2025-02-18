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Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны
Замминистра обороны России Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар во вторник подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между военными ведомствами двух... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T12:14
2025-02-18T12:18
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политика
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар во вторник подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Как уточнили в оборонном ведомстве, документ регламентирует дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Страны нацелены на укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже более определяющим, чем Китай, убежден политолог Андрей Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ШОС выступили единым фронтом в борьбе с фашизмом – генсек ШОСИндия готова помочь мирному урегулированию на Украине – МодиСтрана Бхарат в многополярном мире: почему хотят переименовать Индию
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новости, россия, индия, политика, сотрудничество, в мире, министерство обороны рф, безопасность
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны

Минобороны России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной отрасли

12:14 18.02.2025 (обновлено: 12:18 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар во вторник подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий", − цитирует сообщение РИА Новости.

Как уточнили в оборонном ведомстве, документ регламентирует дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере. Страны нацелены на укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.
Индия – самая недооцененная страна в мире благодаря умению маскироваться, при этом является ключевым государством глобального Юга и имеет все шансы стать даже более определяющим, чем Китай, убежден политолог Андрей Никифоров.
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