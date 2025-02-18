https://crimea.ria.ru/20250218/magnitnaya-burya-proizoshla-na-zemle-1144267725.html

Магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря началась на Земле - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Магнитная буря началась на Земле

Новая магнитная буря произошла на Земле утром во вторник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T09:27

2025-02-18T09:27

2025-02-18T09:27

магнитные бури

космос

земля

солнце

новости

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Новая магнитная буря произошла на Земле утром во вторник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.27 и 28 числа, а также 1 и 2 марта вероятны небольшие волнения, которые не будут достигать штормовых значений. При этом геомагнитная картина еще может измениться.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуАстероид может столкнуться с Землей

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, солнце, новости, метеозависимость