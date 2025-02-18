https://crimea.ria.ru/20250218/prinyali-udar-natsistskikh-band-v-krymu-vspominayut-pogibshikh-iz-berkuta-1144265853.html

"Приняли удар нацистских банд": в Крыму вспоминают погибших из "Беркута"

"Приняли удар нацистских банд": в Крыму вспоминают погибших из "Беркута" - РИА Новости Крым, 18.02.2025

"Приняли удар нацистских банд": в Крыму вспоминают погибших из "Беркута"

В Крыму вспоминают бойцов "Беркута" и внутренних войск, погибших от рук украинских радикалов 11 лет назад – 18 февраля 2014 года – на киевском майдане во время... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T08:26

2025-02-18T08:26

2025-02-18T08:26

сергей аксенов

крым

история

память

общество

утраты

евромайдан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вспоминают бойцов "Беркута" и внутренних войск, погибших от рук украинских радикалов 11 лет назад – 18 февраля 2014 года – на киевском майдане во время митинга за Евроинтеграцию.Они приняли на себя удар нацистских банд, которые были движущей силой государственного переворота на Украине, и до конца выполнили свой долг, подчеркнул глава региона.И напомнил, что крымчане тогда окончательно убедились в том, что государства, которое должно было защищать своих граждан от бандитов, больше не существует."Мы никогда не забудем имена тех, кто отдал жизнь, защищая нашу свободу и безопасность. Вечная им память!" – говорится в сообщении главы Крыма.18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик – сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.

https://crimea.ria.ru/20240220/moi-patsany-byli-na-grani-polkovnik-abisov-o-rabote-berkuta-na-maydane-1135081280.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, история, память, общество, утраты, евромайдан