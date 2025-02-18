https://crimea.ria.ru/20250218/avariya-na-yuzhnom-beregu-kryma--obestocheny-dva-naselennykh-punkta-1144269691.html
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта
Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T10:51
2025-02-18T10:51
2025-02-18T10:54
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
юбк
электросети крыма
лэп
электроэнергия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969071_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_02b32094eee446687e0ca1e0aefb0bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, аварийное отключение в Малореченском произошло по улицам Парковой, Морской, Подгорной, Дижи, Больничной, Виноградной, Гайдукова, Миндальной.В Рыбачьем света нет по Морской, Бедненко, Лучистой, Солнечной, Школьной, Речной, Хмельницкого, Туакской, Прибрежной, Центральной, Новоселов, Северной, а также в районе тракторного стана."Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в пресс-службе компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969071_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_311c6d532b25407d754d51b9ff065e61.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", новости крыма, юбк, электросети крыма, лэп, электроэнергия, отключение электроэнергии
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта
На Южном берегу Крыма частично обесточены два населенных пункта
10:51 18.02.2025 (обновлено: 10:54 18.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, аварийное отключение в Малореченском произошло по улицам Парковой, Морской, Подгорной, Дижи, Больничной, Виноградной, Гайдукова, Миндальной.
В Рыбачьем света нет по Морской, Бедненко, Лучистой, Солнечной, Школьной, Речной, Хмельницкого, Туакской, Прибрежной, Центральной, Новоселов, Северной, а также в районе тракторного стана.
"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в пресс-службе компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: