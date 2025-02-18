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Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта
Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, аварийное отключение в Малореченском произошло по улицам Парковой, Морской, Подгорной, Дижи, Больничной, Виноградной, Гайдукова, Миндальной.В Рыбачьем света нет по Морской, Бедненко, Лучистой, Солнечной, Школьной, Речной, Хмельницкого, Туакской, Прибрежной, Центральной, Новоселов, Северной, а также в районе тракторного стана."Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в пресс-службе компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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96
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, юбк, электросети крыма, лэп, электроэнергия, отключение электроэнергии
Авария на Южном берегу Крыма – обесточены два населенных пункта

На Южном берегу Крыма частично обесточены два населенных пункта

10:51 18.02.2025 (обновлено: 10:54 18.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, аварийное отключение в Малореченском произошло по улицам Парковой, Морской, Подгорной, Дижи, Больничной, Виноградной, Гайдукова, Миндальной.
В Рыбачьем света нет по Морской, Бедненко, Лучистой, Солнечной, Школьной, Речной, Хмельницкого, Туакской, Прибрежной, Центральной, Новоселов, Северной, а также в районе тракторного стана.
"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в пресс-службе компании.
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