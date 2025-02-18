https://crimea.ria.ru/20250218/kakaya-ukraina-nuzhna-trampu--mnenie-1144245019.html

Какая Украина нужна Трампу – мнение

Какая Украина нужна Трампу – мнение - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Какая Украина нужна Трампу – мнение

Президенту США Дональду Трампу, в первую очередь, нужна Украина, которая сможет рассчитаться за предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь. Такое... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T07:07

2025-02-18T07:07

2025-02-18T08:59

дональд трамп

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

политика

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президенту США Дональду Трампу, в первую очередь, нужна Украина, которая сможет рассчитаться за предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Говоря о российско-американских переговорах по урегулированию украинского конфликта, Шатров выразил мнение, что президент США Дональд Трамп и его команда вряд ли будут привязывать к ним тему Китая и БРИКС. По словам политолога, для Трампа прекращение украинского конфликта является принципиальным вопросом, а попытка вбить клин между Москвой и Пекином в процессе украинского урегулирования может существенно осложнить процесс."Рано или поздно будут отдельные переговоры, которые будут касаться темы БРИКС и КНР. Трамп будет стремиться поссорить Китай и Россию, но не на украинском поле", – считает политолог.Предстоящие переговоры представителей США и РФ в Эр-Рияде, по мнению Шатрова, правильнее будет назвать консультациями по выяснению позиций сторон, за которыми могут последовать уже полноценные переговоры лидеров двух стран.При этом не стоит возлагать на них уж очень больших надежд, полагает аналитик. По его словам, само начало консультаций не означает, что у Москвы и Вашингтона есть полное взаимопонимание по украинскому вопросу.12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого, в том числе, обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков проведут в Эр-Рияде переговоры с представителями администрации США по вопросу возобновления двусторонних отношений. Также планируется обсудить украинское урегулирование.Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь, президент США Дональд Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Впоследствии Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день". По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 500 миллиардов долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию КиеваТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

https://crimea.ria.ru/20250217/zelenskiy-otkazalsya-priznavat-rezultaty-peregovorov-v-saudovskoy-aravii-1144246901.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, игорь шатров, мнения, политика, россия, украина