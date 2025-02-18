https://crimea.ria.ru/20250218/v-krymu-kitayskaya-obschina-podala-dokumenty-na-registratsiyu-1144243876.html

В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

В Крыму китайская община подала документы на регистрацию - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T07:37

2025-02-18T07:37

2025-02-18T08:56

радио "спутник в крыму"

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По словам Гридчиной, с 2014 года в Крыму очень активно регистрировались общественные организации и национально-культурные автономии тех народов, которые проживают на полуострове. В последние годы этот процесс стал не таким динамичным, но и сейчас он продолжается, отметила она."Крупные национальности уже зарегистрировались, а сейчас небольшие народности тоже продумывают варианты оформления", – сказала председатель комитета.В частности, по ее словам, документы на регистрацию в эти дни подает китайская община Крыма.Быть в юридическом поле правильнее и намного удобнее, потому что это позволяет участвовать в различных мероприятиях и программах, в том числе рассчитывать на региональную поддержку, отметила она."Это финансовая помощь, а также возможность печатать книги и журналы на родном языке. Вариантов очень много. Поэтому лучше, конечно, приводить все в правовое поле", – сказала гостья эфира.Планы и задачи крымского отделения Ассамблеи народов РоссииКроме того, по словам Гридчиной, юридически закрепленный статус дает право войти в состав крымского отделения Ассамблеи народов России. По итогам недавней установочной конференции, на которой был избран руководящий состав, в правление республиканского отделения АНР вошли 17 человек – это представители национальных общественных организаций и культурно-национальных автономий.Здесь представлены русские, белорусы, украинцы, болгары, греки, армяне, мордвины и другие национальности, проживающие в Крыму и активно взаимодействующие между собой и своими метрополиями, заметила она.Гридчина отметила, что проблемы в налаживании связей на сегодняшний день существуют между украинцами в Крыму и на территории Украины, но и этот вопрос определенным образом решается."В той же Германии, которая вроде бы совершенно нам недружественная страна, нет гонений и притеснений людей, которые общаются, переписываются в социальных сетях с россиянами. В отличие от Украины, где работает разведка, у людей проверяют на улицах телефоны, и они просто запуганы", – сказала гостья эфира.Она подчеркнула, что Ассамблея народов России была создана в Крыму еще два года назад, но сейчас происходит реорганизация, избран новый председатель, число участников увеличивается, и это дает импульс развитию и созданию новых проектов.По ее словам, первоочередная задача крымского отделения АНР – помощь фронту, теперь в тесной связке с национально-культурными обществами в других регионах страны благодаря Ассоциации. Кроме того, есть много национальных проектов, которые связаны с сохранением языка и культуры народов, проживающих в регионах, подчеркнула гостья эфира."Мы плавно вливаемся в эти проекты. В ближайшее время будет рабочее совещание с правлением, где мы непосредственно начнем продумывать региональные проекты, чтобы это была наша изюминка. И, я уверена, что наши национально-культурные автономии будут участвовать и в конкурсах, которые проводятся на федеральном уровне", – подытожила глава профильного комитета Госсовета республики.О создании регионального отделения Ассамблеи народов России в Крыму сообщалось 13 февраля текущего года. Организацию возглавил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков. Он сообщил, что проводятся необходимые юридические оформления и утверждаются учредительные документы в федеральных структурах в Москве, после чего пройдет официальная процедура регистрации. Далее крымское отделение АНР разработает план действий и будет создавать в регионах республики свои отделения на основе уже существующих там национальных общин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия гридчина, новости крыма, новости, крым, россия, китай, сотрудничество