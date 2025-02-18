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В Крыму китайская община подала документы на регистрацию - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Крыму китайская община подала документы на регистрацию
В Крыму китайская община подала документы на регистрацию - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Крыму китайская община подала документы на регистрацию
Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T07:37
2025-02-18T08:56
радио "спутник в крыму"
анастасия гридчина
новости крыма
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крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По словам Гридчиной, с 2014 года в Крыму очень активно регистрировались общественные организации и национально-культурные автономии тех народов, которые проживают на полуострове. В последние годы этот процесс стал не таким динамичным, но и сейчас он продолжается, отметила она."Крупные национальности уже зарегистрировались, а сейчас небольшие народности тоже продумывают варианты оформления", – сказала председатель комитета.В частности, по ее словам, документы на регистрацию в эти дни подает китайская община Крыма.Быть в юридическом поле правильнее и намного удобнее, потому что это позволяет участвовать в различных мероприятиях и программах, в том числе рассчитывать на региональную поддержку, отметила она."Это финансовая помощь, а также возможность печатать книги и журналы на родном языке. Вариантов очень много. Поэтому лучше, конечно, приводить все в правовое поле", – сказала гостья эфира.Планы и задачи крымского отделения Ассамблеи народов РоссииКроме того, по словам Гридчиной, юридически закрепленный статус дает право войти в состав крымского отделения Ассамблеи народов России. По итогам недавней установочной конференции, на которой был избран руководящий состав, в правление республиканского отделения АНР вошли 17 человек – это представители национальных общественных организаций и культурно-национальных автономий.Здесь представлены русские, белорусы, украинцы, болгары, греки, армяне, мордвины и другие национальности, проживающие в Крыму и активно взаимодействующие между собой и своими метрополиями, заметила она.Гридчина отметила, что проблемы в налаживании связей на сегодняшний день существуют между украинцами в Крыму и на территории Украины, но и этот вопрос определенным образом решается."В той же Германии, которая вроде бы совершенно нам недружественная страна, нет гонений и притеснений людей, которые общаются, переписываются в социальных сетях с россиянами. В отличие от Украины, где работает разведка, у людей проверяют на улицах телефоны, и они просто запуганы", – сказала гостья эфира.Она подчеркнула, что Ассамблея народов России была создана в Крыму еще два года назад, но сейчас происходит реорганизация, избран новый председатель, число участников увеличивается, и это дает импульс развитию и созданию новых проектов.По ее словам, первоочередная задача крымского отделения АНР – помощь фронту, теперь в тесной связке с национально-культурными обществами в других регионах страны благодаря Ассоциации. Кроме того, есть много национальных проектов, которые связаны с сохранением языка и культуры народов, проживающих в регионах, подчеркнула гостья эфира."Мы плавно вливаемся в эти проекты. В ближайшее время будет рабочее совещание с правлением, где мы непосредственно начнем продумывать региональные проекты, чтобы это была наша изюминка. И, я уверена, что наши национально-культурные автономии будут участвовать и в конкурсах, которые проводятся на федеральном уровне", – подытожила глава профильного комитета Госсовета республики.О создании регионального отделения Ассамблеи народов России в Крыму сообщалось 13 февраля текущего года. Организацию возглавил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков. Он сообщил, что проводятся необходимые юридические оформления и утверждаются учредительные документы в федеральных структурах в Москве, после чего пройдет официальная процедура регистрации. Далее крымское отделение АНР разработает план действий и будет создавать в регионах республики свои отделения на основе уже существующих там национальных общин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анастасия гридчина, новости крыма, новости, крым, россия, китай, сотрудничество
В Крыму китайская община подала документы на регистрацию

Китайская община Крыма подала документы на регистрацию в Госсовет РК

07:37 18.02.2025 (обновлено: 08:56 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
По словам Гридчиной, с 2014 года в Крыму очень активно регистрировались общественные организации и национально-культурные автономии тех народов, которые проживают на полуострове. В последние годы этот процесс стал не таким динамичным, но и сейчас он продолжается, отметила она.
"Крупные национальности уже зарегистрировались, а сейчас небольшие народности тоже продумывают варианты оформления", – сказала председатель комитета.
В частности, по ее словам, документы на регистрацию в эти дни подает китайская община Крыма.

"Немногочисленный состав. Ребята рассматривали возможность создания национально-культурной автономии. Но это более сложный процесс юридического оформления. Поэтому пришли к выводу, что создадут пока региональную общественную организацию, а дальше будет видно", – поделилась Гридчина.

Быть в юридическом поле правильнее и намного удобнее, потому что это позволяет участвовать в различных мероприятиях и программах, в том числе рассчитывать на региональную поддержку, отметила она.
"Это финансовая помощь, а также возможность печатать книги и журналы на родном языке. Вариантов очень много. Поэтому лучше, конечно, приводить все в правовое поле", – сказала гостья эфира.

Планы и задачи крымского отделения Ассамблеи народов России

Кроме того, по словам Гридчиной, юридически закрепленный статус дает право войти в состав крымского отделения Ассамблеи народов России. По итогам недавней установочной конференции, на которой был избран руководящий состав, в правление республиканского отделения АНР вошли 17 человек – это представители национальных общественных организаций и культурно-национальных автономий.
Здесь представлены русские, белорусы, украинцы, болгары, греки, армяне, мордвины и другие национальности, проживающие в Крыму и активно взаимодействующие между собой и своими метрополиями, заметила она.

"То есть у нас открывается область народной дипломатии. Есть взаимодействие. Мы сохраняем здоровые отношения с обычными людьми и политиками, общественными деятелями", – пояснила председатель комитета.

Гридчина отметила, что проблемы в налаживании связей на сегодняшний день существуют между украинцами в Крыму и на территории Украины, но и этот вопрос определенным образом решается.
"В той же Германии, которая вроде бы совершенно нам недружественная страна, нет гонений и притеснений людей, которые общаются, переписываются в социальных сетях с россиянами. В отличие от Украины, где работает разведка, у людей проверяют на улицах телефоны, и они просто запуганы", – сказала гостья эфира.
Она подчеркнула, что Ассамблея народов России была создана в Крыму еще два года назад, но сейчас происходит реорганизация, избран новый председатель, число участников увеличивается, и это дает импульс развитию и созданию новых проектов.

"Ассамблея в принципе - для того, чтобы создавать комфортные условия в области межнационального и межконфессионального согласия, популяризировать культуры народов, которые проживают в регионах. Это хорошая история и прекрасный старт для Крыма – быть в общей связке в Ассамблее народов России", – прокомментировала председатель комитета.

По ее словам, первоочередная задача крымского отделения АНР – помощь фронту, теперь в тесной связке с национально-культурными обществами в других регионах страны благодаря Ассоциации. Кроме того, есть много национальных проектов, которые связаны с сохранением языка и культуры народов, проживающих в регионах, подчеркнула гостья эфира.
"Мы плавно вливаемся в эти проекты. В ближайшее время будет рабочее совещание с правлением, где мы непосредственно начнем продумывать региональные проекты, чтобы это была наша изюминка. И, я уверена, что наши национально-культурные автономии будут участвовать и в конкурсах, которые проводятся на федеральном уровне", – подытожила глава профильного комитета Госсовета республики.
О создании регионального отделения Ассамблеи народов России в Крыму сообщалось 13 февраля текущего года. Организацию возглавил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков. Он сообщил, что проводятся необходимые юридические оформления и утверждаются учредительные документы в федеральных структурах в Москве, после чего пройдет официальная процедура регистрации. Далее крымское отделение АНР разработает план действий и будет создавать в регионах республики свои отделения на основе уже существующих там национальных общин.
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