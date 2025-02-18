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Генеральный план Севастополя принят - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Генеральный план Севастополя принят
Генеральный план Севастополя принят - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Генеральный план Севастополя принят
Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, в генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков, указал Развожаев.Над разработкой документа работали специалисты Института генплана Москвы. Генплан рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города.Градоначальник добавил, что в ходе общественных обсуждений севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. После доработки проект был согласован с федеральными органами власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеПутин поддержал строительство современного кампуса в СевастополеВ Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций
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крым, севастополь, новости крыма, михаил развожаев
Генеральный план Севастополя принят

Генплан Севастополя принят депутатами Заксобрания − Развожаев

11:54 18.02.2025 (обновлено: 11:58 18.02.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСессия Заксобрания в Севастополе
Сессия Заксобрания в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят один из важнейших для Севастополя законов. Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года", − написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.
При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков, указал Развожаев.
Над разработкой документа работали специалисты Института генплана Москвы. Генплан рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города.
Градоначальник добавил, что в ходе общественных обсуждений севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. После доработки проект был согласован с федеральными органами власти.
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КрымСевастопольНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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