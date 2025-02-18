https://crimea.ria.ru/20250218/generalnyy-plan-sevastopolya-prinyat-1144272610.html

Генеральный план Севастополя принят

Генеральный план Севастополя принят - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Генеральный план Севастополя принят

Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T11:54

2025-02-18T11:54

2025-02-18T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, в генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков, указал Развожаев.Над разработкой документа работали специалисты Института генплана Москвы. Генплан рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города.Градоначальник добавил, что в ходе общественных обсуждений севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. После доработки проект был согласован с федеральными органами власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеПутин поддержал строительство современного кампуса в СевастополеВ Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестиций

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, михаил развожаев