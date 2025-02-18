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Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев
Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев
Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае является ударом по американским... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T10:01
2025-02-18T10:01
дмитрий медведев
обстрелы всу
каспийский трубопроводный консорциум
сша
дональд трамп
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае является ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Комментируя атаку, Медведев указал, что нефть в системе КТК "по своему правовому режиму является международной и принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские". При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%.Замглавы российского Совбеза напомнил, что Трамп говорил о своем желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму, по словам Медведева, "способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямой ущерб американским компаниям"."То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу", - констатировал политик.Эта атака наглядно свидетельствует, что киевский режим теперь представляет для США серьезную опасность, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая Украина нужна Трампу – мнениеПутин поговорил с Трампом - чего ожидать ЗеленскомуДо разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – Медведе
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60
дмитрий медведев, обстрелы всу, каспийский трубопроводный консорциум, сша, дональд трамп, мнения, новости, краснодарский край
Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев

Медведев: атака ВСУ на нефтяную станцию на Кубани - удар по компаниям США и Трампу

10:01 18.02.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН
Владимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае является ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.
Комментируя атаку, Медведев указал, что нефть в системе КТК "по своему правовому режиму является международной и принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские". При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%.
"Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки", - написал он в своем Telegram-канале.
Замглавы российского Совбеза напомнил, что Трамп говорил о своем желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму, по словам Медведева, "способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямой ущерб американским компаниям".
"То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу", - констатировал политик.
Эта атака наглядно свидетельствует, что киевский режим теперь представляет для США серьезную опасность, добавил он.
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Дмитрий МедведевОбстрелы ВСУКаспийский трубопроводный консорциумСШАДональд ТрампМненияНовостиКраснодарский край
 
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