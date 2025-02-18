https://crimea.ria.ru/20250218/zelenskiy-nanes-udar-po-kompaniyam-ssha-i-lichno-po-trampu--medvedev-1144268383.html

Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев

Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев

Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае является ударом по американским... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T10:01

2025-02-18T10:01

2025-02-18T10:01

дмитрий медведев

обстрелы всу

каспийский трубопроводный консорциум

сша

дональд трамп

мнения

новости

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140601180_430:152:1024:486_1920x0_80_0_0_2793c468a3aca8d11da0b4c97e759b4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Краснодарском крае является ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Комментируя атаку, Медведев указал, что нефть в системе КТК "по своему правовому режиму является международной и принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские". При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%.Замглавы российского Совбеза напомнил, что Трамп говорил о своем желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму, по словам Медведева, "способен остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок, увеличить скачки цен на нефть и нанести прямой ущерб американским компаниям"."То есть удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу", - констатировал политик.Эта атака наглядно свидетельствует, что киевский режим теперь представляет для США серьезную опасность, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая Украина нужна Трампу – мнениеПутин поговорил с Трампом - чего ожидать ЗеленскомуДо разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – Медведе

сша

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, обстрелы всу, каспийский трубопроводный консорциум, сша, дональд трамп, мнения, новости, краснодарский край