https://crimea.ria.ru/20250218/v-er-riyade-prokhodyat-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ssha-1144270219.html

В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США

В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры высокого уровня между делегациями России и Соединенных Штатов. Члены делегаций заняли места за... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T11:20

2025-02-18T11:20

2025-02-18T11:32

переговоры

саудовская аравия

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры высокого уровня между делегациями России и Соединенных Штатов. Члены делегаций заняли места за большим прямоугольным столом, сообщает РИА Новости.Представители двух стран встретились в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин. Российскую Федерацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Юрий Ушаков накануне проинформировал, что во время обсуждения экономических вопросов к российской делегации может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Мероприятие началось без предварительных заявлений для прессы. В ходе первой встречи стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту президентов Российской Федерации и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Встречу в Саудовской Аравии между делегациями из России, США и Украины 14 февраля анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский завил, что украинская сторона не будет участвовать в этих переговорах, которые заявлялись как трехсторонние.Хотя представители украинского кабинета министров находятся в Саудовской Аравии и заявляли о подготовке визита в страну Зеленского, сам он акцентировал, что не планирует участвовать в этих переговорах и не признает достигнутых между США и Россией договоренностей. Визит главы киевского режима в Эр-Рияд состоится 18 февраля, он пообещал уточнить результаты российско-американских переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-РиядеРоссия не пойдет на территориальные уступки по Украине - ЛавровТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

саудовская аравия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, саудовская аравия, новости, россия, сша, в мире, украина