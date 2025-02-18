https://crimea.ria.ru/20250218/v-er-riyade-prokhodyat-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ssha-1144270219.html
В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США
В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры высокого уровня между делегациями России и Соединенных Штатов. Члены делегаций заняли места за... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T11:20
2025-02-18T11:20
2025-02-18T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры высокого уровня между делегациями России и Соединенных Штатов. Члены делегаций заняли места за большим прямоугольным столом, сообщает РИА Новости.Представители двух стран встретились в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин. Российскую Федерацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Юрий Ушаков накануне проинформировал, что во время обсуждения экономических вопросов к российской делегации может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Мероприятие началось без предварительных заявлений для прессы. В ходе первой встречи стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту президентов Российской Федерации и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Встречу в Саудовской Аравии между делегациями из России, США и Украины 14 февраля анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский завил, что украинская сторона не будет участвовать в этих переговорах, которые заявлялись как трехсторонние.Хотя представители украинского кабинета министров находятся в Саудовской Аравии и заявляли о подготовке визита в страну Зеленского, сам он акцентировал, что не планирует участвовать в этих переговорах и не признает достигнутых между США и Россией договоренностей. Визит главы киевского режима в Эр-Рияд состоится 18 февраля, он пообещал уточнить результаты российско-американских переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-РиядеРоссия не пойдет на территориальные уступки по Украине - ЛавровТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
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переговоры, саудовская аравия, новости, россия, сша, в мире, украина
В Эр-Рияде проходят переговоры между Россией и США
Встреча делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов началась в Эр-Рияде
11:20 18.02.2025 (обновлено: 11:32 18.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры высокого уровня между делегациями России и Соединенных Штатов. Члены делегаций заняли места за большим прямоугольным столом, сообщает РИА Новости.
Представители двух стран встретились в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин. Российскую Федерацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Юрий Ушаков накануне проинформировал, что во время обсуждения экономических вопросов к российской делегации может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мероприятие началось без предварительных заявлений для прессы. В ходе первой встречи стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту президентов Российской Федерации и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
Встречу в Саудовской Аравии между делегациями из России, США и Украины
14 февраля анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский завил, что украинская сторона не будет участвовать в этих переговорах, которые заявлялись как трехсторонние.
Хотя представители украинского кабинета министров находятся в Саудовской Аравии и заявляли о подготовке визита
в страну Зеленского, сам он акцентировал, что не планирует участвовать в этих переговорах и не признает
достигнутых между США и Россией договоренностей. Визит главы киевского режима в Эр-Рияд состоится 18 февраля, он пообещал уточнить результаты российско-американских переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
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