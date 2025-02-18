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Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма
Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в администрации района.Администрация района просит соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь, ленинский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма

Под Керчью будут уничтожать боеприпасы – МЧС

08:11 18.02.2025
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в администрации района.

"18 февраля 2025 г. во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее от с. Бондаренково, а также на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее п. Багерово на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Администрация района просит соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.
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КерчьЛенинский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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