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Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма

Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма

В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T08:11

2025-02-18T08:11

2025-02-18T05:49

керчь

ленинский район

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в администрации района.Администрация района просит соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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