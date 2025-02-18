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Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма
Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T08:11
2025-02-18T08:11
2025-02-18T05:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы. Саперы будут работать на полигонах рядом с селом Бондаренково и пгт Багерово. Об этом сообщили в администрации района.Администрация района просит соблюдать спокойствие и воздержаться от посещения указанных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Взрывы будут слышны во вторник в Ленинском районе Крыма
Под Керчью будут уничтожать боеприпасы – МЧС