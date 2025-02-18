Рейтинг@Mail.ru
На складах Украины и Европы закончилось оружие - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250218/na-skladakh-ukrainy-i-evropy-zakonchilos-oruzhie-1144268882.html
На складах Украины и Европы закончилось оружие
На складах Украины и Европы закончилось оружие - РИА Новости Крым, 18.02.2025
На складах Украины и Европы закончилось оружие
На Украине и в Европе не осталось оружия на складах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T10:15
2025-02-18T10:15
украина
сша
новости
оружие
европа
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131507408_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_166bd8689350da240917ca88fb3ddd2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. На Украине и в Европе не осталось оружия на складах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.Как утверждают авторы статьи, стоимость акций Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросла почти в четыре раза. После того, как президент США Дональд Трамп заявил о старте мирных переговоров, она упала, однако на фоне слов американских политиков о том, что Европа должна сама обеспечивать собственную безопасность, опять "поползла" вверх. Инвесторы делают ставку на то, что европейским странам теперь придется больше тратить на военные расходы.Паппергер уверен, что его компания будет получать прибыль даже после завершения конфликта на Украине, поскольку спрос на вооружение и снаряды в Европе останется высоким.Вице-президент СЩА Джей-Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции призвал страны Европы самим вкладываться в свою безопасность, поскольку Соединенные Штаты больше не будут тратить деньги на оборону Евросоюза. Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен возложить на Европу вопросы гарантии безопасности для Украины,заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.На фоне этих заявлений премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективного Запада больше не существует – КосачевСмертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертБудет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского
украина
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131507408_116:0:1216:825_1920x0_80_0_0_9de8c6dbba2799dd3e0f5b22d7735f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, новости, оружие, европа, поставки западного оружия украине, новости
На складах Украины и Европы закончилось оружие

Глава оборонного концерна Rheinmetall заявил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

10:15 18.02.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПатроны
Патроны
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. На Украине и в Европе не осталось оружия на складах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.
"У европейцев и украинцев на складах ничего нет", — сказал он.
Как утверждают авторы статьи, стоимость акций Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросла почти в четыре раза. После того, как президент США Дональд Трамп заявил о старте мирных переговоров, она упала, однако на фоне слов американских политиков о том, что Европа должна сама обеспечивать собственную безопасность, опять "поползла" вверх. Инвесторы делают ставку на то, что европейским странам теперь придется больше тратить на военные расходы.
Паппергер уверен, что его компания будет получать прибыль даже после завершения конфликта на Украине, поскольку спрос на вооружение и снаряды в Европе останется высоким.
Вице-президент СЩА Джей-Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции призвал страны Европы самим вкладываться в свою безопасность, поскольку Соединенные Штаты больше не будут тратить деньги на оборону Евросоюза. Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен возложить на Европу вопросы гарантии безопасности для Украины,заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
На фоне этих заявлений премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Коллективного Запада больше не существует – Косачев
Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт
Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского
 
УкраинаСШАНовостиОружиеЕвропаПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
22:11Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
21:52Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
21:26В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
21:10Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
20:53"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронту
20:36В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
20:19Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
20:05Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
19:43Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
19:34Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев
19:14В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:48Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
18:36Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
18:25США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков
18:09Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
17:58План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров
17:45"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
17:33В двух районах Кубани действует режим ЧС
17:20Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя
Лента новостейМолния