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На складах Украины и Европы закончилось оружие

На складах Украины и Европы закончилось оружие - РИА Новости Крым, 18.02.2025

На складах Украины и Европы закончилось оружие

На Украине и в Европе не осталось оружия на складах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T10:15

2025-02-18T10:15

2025-02-18T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. На Украине и в Европе не осталось оружия на складах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.Как утверждают авторы статьи, стоимость акций Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросла почти в четыре раза. После того, как президент США Дональд Трамп заявил о старте мирных переговоров, она упала, однако на фоне слов американских политиков о том, что Европа должна сама обеспечивать собственную безопасность, опять "поползла" вверх. Инвесторы делают ставку на то, что европейским странам теперь придется больше тратить на военные расходы.Паппергер уверен, что его компания будет получать прибыль даже после завершения конфликта на Украине, поскольку спрос на вооружение и снаряды в Европе останется высоким.Вице-президент СЩА Джей-Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции призвал страны Европы самим вкладываться в свою безопасность, поскольку Соединенные Штаты больше не будут тратить деньги на оборону Евросоюза. Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен возложить на Европу вопросы гарантии безопасности для Украины,заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.На фоне этих заявлений премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективного Запада больше не существует – КосачевСмертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертБудет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, новости, оружие, европа, поставки западного оружия украине, новости