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Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления
Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления
Первые результаты переговоров России и США в Эр-Рияде по экономическим вопросам могут появиться в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом в эфире канала... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T12:00
2025-02-18T12:37
переговоры
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Первые результаты переговоров России и США в Эр-Рияде по экономическим вопросам могут появиться в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом в эфире канала Россия-24 заявил один из членов российской делегации, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Российские проекты в нефтегазовой сфере, в частности, возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока 2" в ходе переговоров пока не обсуждались, отметил он."Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Эр-Рияде.Он добавил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила своих граждан в заблуждение о состоянии экономики РФ. На самом деле она хорошо развивается, а совместные проекты позволят достичь обеим странам больших успехов, полагает Дмитриев.Ранее в ЭР-Рияде стартовали переговоры между российской и американской делегациями, стороны заняли свои места в известном архитектурном историческом комплексе - королевском дворце Эд-Дирия.Встречу в Саудовской Аравии между делегациями из России, США и Украины 14 февраля анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский завил, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах, которые заявлялись как трехсторонние.Хотя представители украинского кабинета министров находятся в Саудовской Аравии и заявляли о подготовке визита в страну Зеленского, сам он акцентировал, что не планирует участвовать в этих переговорах и не признает достигнутых между США и Россией договоренностей. Визит главы киевского режима в Эр-Рияд состоится 18 февраля, он пообещал уточнить результаты российско-американских переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.Россию на переговорах представляют Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча будет посвящена прежде всего восстановлению "всего комплекса российско-американских отношений".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-РиядеРоссия не пойдет на территориальные уступки по Украине - ЛавровТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
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переговоры, сша, россия, экономика, новости, в мире, политика
Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления

Прогресс между РФ и США в сфере экономики может наступить через два-три месяца - Дмитриев

12:00 18.02.2025 (обновлено: 12:37 18.02.2025)
 
© Мария ЗахароваПереговоры России и США в Эр-Рияде
Переговоры России и США в Эр-Рияде
© Мария Захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Первые результаты переговоров России и США в Эр-Рияде по экономическим вопросам могут появиться в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом в эфире канала Россия-24 заявил один из членов российской делегации, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У нас идет очень важный трек по экономике <…>, в том числе у нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал он.

Российские проекты в нефтегазовой сфере, в частности, возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока 2" в ходе переговоров пока не обсуждались, отметил он.
"Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Эр-Рияде.
Он добавил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила своих граждан в заблуждение о состоянии экономики РФ. На самом деле она хорошо развивается, а совместные проекты позволят достичь обеим странам больших успехов, полагает Дмитриев.
"Для них очень удивительно, что российская экономика растет. Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается, а нам надо делать совместные проекты, в том числе и в Арктике, и в других отраслях. Именно совместные проекты позволят нам быть успешнее", - добавил он.
Ранее в ЭР-Рияде стартовали переговоры между российской и американской делегациями, стороны заняли свои места в известном архитектурном историческом комплексе - королевском дворце Эд-Дирия.
Встречу в Саудовской Аравии между делегациями из России, США и Украины 14 февраля анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский завил, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах, которые заявлялись как трехсторонние.
Хотя представители украинского кабинета министров находятся в Саудовской Аравии и заявляли о подготовке визита в страну Зеленского, сам он акцентировал, что не планирует участвовать в этих переговорах и не признает достигнутых между США и Россией договоренностей. Визит главы киевского режима в Эр-Рияд состоится 18 февраля, он пообещал уточнить результаты российско-американских переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
Россию на переговорах представляют Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча будет посвящена прежде всего восстановлению "всего комплекса российско-американских отношений".
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