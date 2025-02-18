https://crimea.ria.ru/20250218/peregovory-rossii-i-ssha-v-er-riyade---pervye-zayavleniya-1144272906.html

Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления

Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления

Первые результаты переговоров России и США в Эр-Рияде по экономическим вопросам могут появиться в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом в эфире канала... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T12:00

2025-02-18T12:00

2025-02-18T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Первые результаты переговоров России и США в Эр-Рияде по экономическим вопросам могут появиться в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом в эфире канала Россия-24 заявил один из членов российской делегации, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Российские проекты в нефтегазовой сфере, в частности, возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока 2" в ходе переговоров пока не обсуждались, отметил он."Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Эр-Рияде.Он добавил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена вводила своих граждан в заблуждение о состоянии экономики РФ. На самом деле она хорошо развивается, а совместные проекты позволят достичь обеим странам больших успехов, полагает Дмитриев.Ранее в ЭР-Рияде стартовали переговоры между российской и американской делегациями, стороны заняли свои места в известном архитектурном историческом комплексе - королевском дворце Эд-Дирия.Встречу в Саудовской Аравии между делегациями из России, США и Украины 14 февраля анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский завил, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах, которые заявлялись как трехсторонние.Хотя представители украинского кабинета министров находятся в Саудовской Аравии и заявляли о подготовке визита в страну Зеленского, сам он акцентировал, что не планирует участвовать в этих переговорах и не признает достигнутых между США и Россией договоренностей. Визит главы киевского режима в Эр-Рияд состоится 18 февраля, он пообещал уточнить результаты российско-американских переговоров у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.Россию на переговорах представляют Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча будет посвящена прежде всего восстановлению "всего комплекса российско-американских отношений".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-РиядеРоссия не пойдет на территориальные уступки по Украине - ЛавровТрамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, сша, россия, экономика, новости, в мире, политика