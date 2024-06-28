"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году Общественная палата Крыма активно участвовала в формировании всех ветвей власти, подчеркнул в своем выступлении глава Республики Крым Сергей Аксенов."Мы с вами имели счастье принимать участие в уникальном историческом процессе. Мы перестраивали законодательство, изменяли модель управления, выстраивали новые связи с людьми. Было ли такое раньше в истории? Я такого не слышал", - подчеркнул глава республики.Главная функция Общественной палаты – выстраивать эффективное взаимодействие между обществом и всеми ветвями власти. За десять лет в этом смысле было многое сделано, заявил Аксенов.Общественная палата Крыма стала ключевым институтом гражданского общества и эффективным посредником между общественностью и властью. Такое мнение высказал председатель ОП Крыма Александр Форманчук.В начале торжественного мероприятия члены Общественной палаты почтили минутой молчания память ее первого председателя – Григория Адольфовича Иоффе. Глава Республики вручил самым активным общественникам заслуженные медали и грамоты.С юбилеем крымских общественников поздравила глава Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.Свои поздравления крымчанам прислали народный артист России Дмитрий Певцов, актер и телеведущий Михаил Мамаев, а также общественники из других регионов необъятной страны – от Баренцева моря до Черного.Общественная палата Крыма активно добивается защиты имущественных прав крымчан, пострадавших в результате действий Украины. Иск ОП о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины сейчас рассматривает Верховный суд Крыма. Сумма ущерба составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейКрымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокадыАлександр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году Общественная палата Крыма активно участвовала в формировании всех ветвей власти, подчеркнул в своем выступлении глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Мы с вами имели счастье принимать участие в уникальном историческом процессе. Мы перестраивали законодательство, изменяли модель управления, выстраивали новые связи с людьми. Было ли такое раньше в истории? Я такого не слышал", - подчеркнул глава республики.
Главная функция Общественной палаты – выстраивать эффективное взаимодействие между обществом и всеми ветвями власти. За десять лет в этом смысле было многое сделано, заявил Аксенов.
"Хочу сказать вам слова благодарности, что вот уже 10 лет мы эту коммуникацию выстраиваем. Да, идеала мы еще не добились, нам еще работать и работать. Но движение вперед есть, и эту энергию надо сохранить", - сказал он.
Общественная палата Крыма стала ключевым институтом гражданского общества и эффективным посредником между общественностью и властью. Такое мнение высказал председатель ОП Крыма Александр Форманчук.
"Главное - это развивать то, что мы уже наработали. Это и патриотическая работа, работа с молодежью, которую нужно активизировать и развивать. Это и общественный контроль за ходом избирательных компаний, и деятельность по многим направлениям", - подчеркнул он.
В начале торжественного мероприятия члены Общественной палаты почтили минутой молчания память ее первого председателя – Григория Адольфовича Иоффе. Глава Республики вручил самым активным общественникам заслуженные медали и грамоты.
Глава Республики Сергей Аксенов и председатель ОП Крыма Александр Форманчук
С юбилеем крымских общественников поздравила глава Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.
"Общественная палата республики Крым демонстрирует свою неутомимую энергию и показывает себя как авторитетный и востребованный институт гражданского общества", - написала она в поздравительной телеграмме.
Свои поздравления крымчанам прислали народный артист России Дмитрий Певцов, актер и телеведущий Михаил Мамаев, а также общественники из других регионов необъятной страны – от Баренцева моря до Черного.
Общественная палата Крыма активно добивается защиты имущественных прав крымчан, пострадавших в результате действий Украины. Иск ОП о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины сейчас рассматривает Верховный суд Крыма. Сумма ущерба составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601