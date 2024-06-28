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"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем
"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем - РИА Новости Крым, 28.06.2024
"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем
Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T14:42
2024-06-28T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году Общественная палата Крыма активно участвовала в формировании всех ветвей власти, подчеркнул в своем выступлении глава Республики Крым Сергей Аксенов."Мы с вами имели счастье принимать участие в уникальном историческом процессе. Мы перестраивали законодательство, изменяли модель управления, выстраивали новые связи с людьми. Было ли такое раньше в истории? Я такого не слышал", - подчеркнул глава республики.Главная функция Общественной палаты – выстраивать эффективное взаимодействие между обществом и всеми ветвями власти. За десять лет в этом смысле было многое сделано, заявил Аксенов.Общественная палата Крыма стала ключевым институтом гражданского общества и эффективным посредником между общественностью и властью. Такое мнение высказал председатель ОП Крыма Александр Форманчук.В начале торжественного мероприятия члены Общественной палаты почтили минутой молчания память ее первого председателя – Григория Адольфовича Иоффе. Глава Республики вручил самым активным общественникам заслуженные медали и грамоты.С юбилеем крымских общественников поздравила глава Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.Свои поздравления крымчанам прислали народный артист России Дмитрий Певцов, актер и телеведущий Михаил Мамаев, а также общественники из других регионов необъятной страны – от Баренцева моря до Черного.Общественная палата Крыма активно добивается защиты имущественных прав крымчан, пострадавших в результате действий Украины. Иск ОП о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины сейчас рассматривает Верховный суд Крыма. Сумма ущерба составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейКрымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокадыАлександр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма
https://crimea.ria.ru/20240423/eks-glava-feodosii-vozglavit-kontrolno-schetnuyu-palatu-khersonschiny-1136771351.html
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общественная палата крыма, сергей аксенов, александр форманчук, политика, крым, общество, новости крыма, общественная палата российской федерации
"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем

Сергей Аксенов поздравил Общественную палату Крыма с 10-летним юбилеем

14:42 28.06.2024 (обновлено: 14:47 28.06.2024)
 
© Дмитрий МакеевАксенов поздравил с юбилеем ОП Крыма
Аксенов поздравил с юбилеем ОП Крыма
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году Общественная палата Крыма активно участвовала в формировании всех ветвей власти, подчеркнул в своем выступлении глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Мы с вами имели счастье принимать участие в уникальном историческом процессе. Мы перестраивали законодательство, изменяли модель управления, выстраивали новые связи с людьми. Было ли такое раньше в истории? Я такого не слышал", - подчеркнул глава республики.
Главная функция Общественной палаты – выстраивать эффективное взаимодействие между обществом и всеми ветвями власти. За десять лет в этом смысле было многое сделано, заявил Аксенов.
"Хочу сказать вам слова благодарности, что вот уже 10 лет мы эту коммуникацию выстраиваем. Да, идеала мы еще не добились, нам еще работать и работать. Но движение вперед есть, и эту энергию надо сохранить", - сказал он.
Общественная палата Крыма стала ключевым институтом гражданского общества и эффективным посредником между общественностью и властью. Такое мнение высказал председатель ОП Крыма Александр Форманчук.

"Главное - это развивать то, что мы уже наработали. Это и патриотическая работа, работа с молодежью, которую нужно активизировать и развивать. Это и общественный контроль за ходом избирательных компаний, и деятельность по многим направлениям", - подчеркнул он.

В начале торжественного мероприятия члены Общественной палаты почтили минутой молчания память ее первого председателя – Григория Адольфовича Иоффе. Глава Республики вручил самым активным общественникам заслуженные медали и грамоты.
Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
1 из 3
Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей

Борис Левин

Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
2 из 3

Борис Левин

Глава Республики Сергей Аксенов и председатель ОП Крыма Александр Форманчук

Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
3 из 3

Глава Республики Сергей Аксенов и председатель ОП Крыма Александр Форманчук

1 из 3
Общественная палата Крыма отмечает десятилетний юбилей
2 из 3

Борис Левин

3 из 3

Глава Республики Сергей Аксенов и председатель ОП Крыма Александр Форманчук

С юбилеем крымских общественников поздравила глава Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.
"Общественная палата республики Крым демонстрирует свою неутомимую энергию и показывает себя как авторитетный и востребованный институт гражданского общества", - написала она в поздравительной телеграмме.
Свои поздравления крымчанам прислали народный артист России Дмитрий Певцов, актер и телеведущий Михаил Мамаев, а также общественники из других регионов необъятной страны – от Баренцева моря до Черного.
Общественная палата Крыма активно добивается защиты имущественных прав крымчан, пострадавших в результате действий Украины. Иск ОП о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины сейчас рассматривает Верховный суд Крыма. Сумма ущерба составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.
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