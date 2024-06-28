https://crimea.ria.ru/20240628/esche-rabotat-i-rabotat-sergey-aksenov-pozdravil-op-kryma-s-yubileem-1138433194.html

"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем

"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем

Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T14:42

2024-06-28T14:42

2024-06-28T14:47

общественная палата крыма

сергей аксенов

александр форманчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма отметила свой десятилетний юбилей. Первое заседание крымских общественников состоялось ровно 10 лет назад, 30 июня. В 2014 году Общественная палата Крыма активно участвовала в формировании всех ветвей власти, подчеркнул в своем выступлении глава Республики Крым Сергей Аксенов."Мы с вами имели счастье принимать участие в уникальном историческом процессе. Мы перестраивали законодательство, изменяли модель управления, выстраивали новые связи с людьми. Было ли такое раньше в истории? Я такого не слышал", - подчеркнул глава республики.Главная функция Общественной палаты – выстраивать эффективное взаимодействие между обществом и всеми ветвями власти. За десять лет в этом смысле было многое сделано, заявил Аксенов.Общественная палата Крыма стала ключевым институтом гражданского общества и эффективным посредником между общественностью и властью. Такое мнение высказал председатель ОП Крыма Александр Форманчук.В начале торжественного мероприятия члены Общественной палаты почтили минутой молчания память ее первого председателя – Григория Адольфовича Иоффе. Глава Республики вручил самым активным общественникам заслуженные медали и грамоты.С юбилеем крымских общественников поздравила глава Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева.Свои поздравления крымчанам прислали народный артист России Дмитрий Певцов, актер и телеведущий Михаил Мамаев, а также общественники из других регионов необъятной страны – от Баренцева моря до Черного.Общественная палата Крыма активно добивается защиты имущественных прав крымчан, пострадавших в результате действий Украины. Иск ОП о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины сейчас рассматривает Верховный суд Крыма. Сумма ущерба составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейКрымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокадыАлександр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма

https://crimea.ria.ru/20240423/eks-glava-feodosii-vozglavit-kontrolno-schetnuyu-palatu-khersonschiny-1136771351.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата крыма, сергей аксенов, александр форманчук, политика, крым, общество, новости крыма, общественная палата российской федерации