https://crimea.ria.ru/20230714/aleksandr-formanchuk-pereizbran-glavoy-obschestvennoy-palaty-kryma-1130066237.html

Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма

Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма

Состоялось первое заседание нового, четвертого по счету состава Общественной палаты Крыма, ее председателем переизбран политолог Александр Форманчук. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T17:03

2023-07-14T17:03

2023-07-14T17:03

общественная палата крыма

александр форманчук

сергей аксенов

владимир константинов

политика

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Состоялось первое заседание нового, четвертого по счету состава Общественной палаты Крыма, ее председателем переизбран политолог Александр Форманчук. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, принявший участие в заседании.Глава республики отметил, что за годы своей деятельности Общественная палата стала "надежной площадкой для взаимодействия жителей республики с властями". Члены палаты вникают в самые непростые и проблемные вопросы, вырабатывают предложения по их решению, и граждане видят конкретные результаты, указал руководитель региона.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что Общественная палата РК с 2014 года прошла свой уникальный путь становления и развития.Константинов также напомнил, что в 2014 году Общественная палата участвовала в формировании законодательной базы российского Крыма, многие законы проходили в ней "нулевое чтение". Сейчас основное направление работы этой структуры – поддержка участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих, а также духовная мобилизация крымчан.Форманчук исполнял обязанности председателя ОП РК после смерти в ноябре 2020 года Григория Иоффе, руководившего Общественной палатой региона с июня 2014 года. В мае 2021 года был избран председателем ОП РК.Александру Форманчуку 76 лет. Окончил Крымский педагогический институт по специальности "учитель истории и обществоведение" и Киевский институт политологии и юридического управления.В 1970-х годах работал научным сотрудником Крымского краеведческого музея, затем – преподавателем общественных дисциплин Прибрежненского совхоз-техникума в Сакском районе.В 1975-1988 годах работал в Крымской областной организации общества "Знание". В 1991 году – секретарь по идеологии Крымского рескома Коммунистической партии Украины. С 1993 года по 1994 год – зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым.С 1994 года по 1996 год – политический обозреватель еженедельника "Таврические ведомости". С 1996 года по 1997 год – заведующий информационно-аналитическим отделом секретариата Верховного совета АРК.В 1997-1999 гг. – вице-президент Фонда регионального развития Крыма, директор Центра региональных технологий.С июля 2002 года по февраль 2008 года – первый заместитель руководителя секретариата Верховного совета Крыма – начальник управления информации, анализа и протокола.В 2010-2011 годах работал директором Агентства политического консалтинга, затем председателем Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма.С июня 2014 г. – заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, с мая 2021 – председатель Общественной палаты Республики Крым.Автор двух книг, четырех брошюр и более 200 статей на общественно-политическую тематику.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата крыма, александр форманчук, сергей аксенов, владимир константинов, политика, общество, крым