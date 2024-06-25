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В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов
В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов
Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T11:09
2024-06-25T11:09
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.В выходные военные также тренировались отражать атаки врага в Новороссийске.Военные учения также проводятся на территории Крымского полуострова. Накануне в Севастополе районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Местные власти заранее предупреждают жителей и гостей региона о тренировках военных, которые проводятся в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов

В Новороссийске военные тренируются отражать атаку безэкипажных катеров и дронов

11:09 25.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчения флота
Учения флота - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.
По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.
"Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - уточняют в администрации.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
В выходные военные также тренировались отражать атаки врага в Новороссийске.
Военные учения также проводятся на территории Крымского полуострова. Накануне в Севастополе районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Местные власти заранее предупреждают жителей и гостей региона о тренировках военных, которые проводятся в целях безопасности.
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НовороссийскУченияАрмия и флотБезопасностьБезэкипажные катераБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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