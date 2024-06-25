https://crimea.ria.ru/20240625/v-novorossiyske-gromko-voennye-uchatsya-otrazhat-napadenie-bekov-i-dronov-1138339647.html

В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов

В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов

Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T11:09

2024-06-25T11:09

2024-06-25T11:09

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

безэкипажные катера

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.В выходные военные также тренировались отражать атаки врага в Новороссийске.Военные учения также проводятся на территории Крымского полуострова. Накануне в Севастополе районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Местные власти заранее предупреждают жителей и гостей региона о тренировках военных, которые проводятся в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

новороссийск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), новости