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В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов
В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов
Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T11:09
2024-06-25T11:09
2024-06-25T11:09
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Стрельба слышна во вторник в порту Новороссийска. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.В выходные военные также тренировались отражать атаки врага в Новороссийске.Военные учения также проводятся на территории Крымского полуострова. Накануне в Севастополе районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводил тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Местные власти заранее предупреждают жителей и гостей региона о тренировках военных, которые проводятся в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов
В Новороссийске военные тренируются отражать атаку безэкипажных катеров и дронов