https://crimea.ria.ru/20240624/ucheniya-v-sevastopole-flot-otrabatyvaet-unichtozhenie-diversantov-1138331845.html

Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов

Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов

В Севастополе в понедельник вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T19:44

2024-06-24T19:44

2024-06-24T19:44

михаил развожаев

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865109_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_913e29c7174b599a0383ca3292803389.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, учения продлятся ориентировочно до 21.00. При этом обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул он.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости