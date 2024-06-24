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Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов
Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов
В Севастополе в понедельник вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T19:44
2024-06-24T19:44
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, учения продлятся ориентировочно до 21.00. При этом обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул он.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
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Новости
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости
Учения в Севастополе: флот отрабатывает уничтожение диверсантов

Учения Черноморского флота в Севастополе продлятся до 21.00

19:44 24.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
По данным губернатора, учения продлятся ориентировочно до 21.00. При этом обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул он.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
 
Михаил РазвожаевКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотНовости
 
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