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Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма
Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T13:13
2024-06-20T13:13
2024-06-20T13:14
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского корпуса оценил глава республики Сергей Аксенов по итогам заключительного заседания десятой сессии Госсовета РК второго созыва.Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду."Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы…Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса", - выразил уверенность глава региона.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.Читайте также на РИА Новости Крым:В какую сумму обойдутся выборы в парламент КрымаКонстантинов назвал "слабое звено" крымской власти на местахМалышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, госсовет рф, политика, крым, новости крыма, владимир константинов
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма
Аксенов: пять лет работы депутатского корпуса Госсовета Крыма были результативными
13:13 20.06.2024 (обновлено: 13:14 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского корпуса оценил глава республики Сергей Аксенов по итогам заключительного заседания десятой сессии Госсовета РК второго созыва.
"Пять лет работы депутатского корпуса были плодотворными и результативными. Несмотря на все испытания и сложности, парламентарии всегда реагировали на возникающие вопросы, были вместе с исполнительной властью, с крымчанами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду.
"Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы…Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса", - выразил уверенность глава региона.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на
муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.
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