https://crimea.ria.ru/20240620/kak-chasy-aksenov-otsenil-pyatiletnyuyu-rabotu-gossoveta-kryma-1138238935.html

Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма

Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма

Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T13:13

2024-06-20T13:13

2024-06-20T13:14

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского корпуса оценил глава республики Сергей Аксенов по итогам заключительного заседания десятой сессии Госсовета РК второго созыва.Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду."Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы…Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса", - выразил уверенность глава региона.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.Читайте также на РИА Новости Крым:В какую сумму обойдутся выборы в парламент КрымаКонстантинов назвал "слабое звено" крымской власти на местахМалышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, госсовет рф, политика, крым, новости крыма, владимир константинов