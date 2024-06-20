Рейтинг@Mail.ru
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/kak-chasy-aksenov-otsenil-pyatiletnyuyu-rabotu-gossoveta-kryma-1138238935.html
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма
Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T13:13
2024-06-20T13:14
сергей аксенов
госсовет рф
политика
крым
новости крыма
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255415_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0996aa1267c61c1740b1932cb4c00b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского корпуса оценил глава республики Сергей Аксенов по итогам заключительного заседания десятой сессии Госсовета РК второго созыва.Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду."Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы…Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса", - выразил уверенность глава региона.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.Читайте также на РИА Новости Крым:В какую сумму обойдутся выборы в парламент КрымаКонстантинов назвал "слабое звено" крымской власти на местахМалышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255415_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7e59e5478396e376ce385363b2c52503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, госсовет рф, политика, крым, новости крыма, владимир константинов
Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма

Аксенов: пять лет работы депутатского корпуса Госсовета Крыма были результативными

13:13 20.06.2024 (обновлено: 13:14 20.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского корпуса оценил глава республики Сергей Аксенов по итогам заключительного заседания десятой сессии Госсовета РК второго созыва.
"Пять лет работы депутатского корпуса были плодотворными и результативными. Несмотря на все испытания и сложности, парламентарии всегда реагировали на возникающие вопросы, были вместе с исполнительной властью, с крымчанами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду.
"Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы…Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса", - выразил уверенность глава региона.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах
Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
 
Сергей АксеновГоссовет РФПолитикаКрымНовости КрымаВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Развожаев отправил в отставку главу Качи
13:50Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
13:33На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
13:23Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
13:13Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма
13:0130 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу
12:49Херсон обесточен после взрывов
12:33Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
12:21Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУ
11:57Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт
11:39Стрельба в Феодосии - власти назвали причину
11:35Переговоры Путина и То Лама во Вьетнаме – главные заявления
11:08ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области
10:34Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России
10:29Пять районов Крыма остались без воды
10:21Обстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель
09:59Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма
09:42Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
09:14Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
09:06Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
Лента новостейМолния