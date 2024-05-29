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Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах

Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах

Главной проблемой местного самоуправления в Крыму является низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T15:48

2024-05-29T15:48

2024-05-29T16:09

радио "спутник в крыму"

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владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Главной проблемой местного самоуправления в Крыму является низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов."Главная проблема, которая стоит в местном самоуправлении, - мы будем с главой республики над этим работать - поднять уровень мотивации. Потому что там невысокий уровень заработных плат, высокая текучка, много вакансий - все это нехорошо для организации хорошей фундаментальной работы", - констатировал спикер крымского парламента.Что касается депутатского корпуса на местах, самым "слабым звеном", по словам Константинова, являются депутаты сельских поселений.Главной задачей на следующие пять лет власти республики считают формирование обновленной эффективной команды. При этом, по словам Константинова, новые интересные люди появляются."Ждем от них новых идей в разных сферах, готовы поддерживать. В целом стратегия обновления - это многовекторность. Омоложение - хорошая задача, но нельзя ставить молодых ради молодых. Надо создавать возможности. У нас получается: средний возраст предъявленных кандидатов в депутаты моложе, чем был", - сообщил глава Госсовета республики.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаХуснуллин назвал ключевые проблемы КрымаАксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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