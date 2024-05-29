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Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах
Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах
Главной проблемой местного самоуправления в Крыму является низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T15:48
2024-05-29T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Главной проблемой местного самоуправления в Крыму является низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов."Главная проблема, которая стоит в местном самоуправлении, - мы будем с главой республики над этим работать - поднять уровень мотивации. Потому что там невысокий уровень заработных плат, высокая текучка, много вакансий - все это нехорошо для организации хорошей фундаментальной работы", - констатировал спикер крымского парламента.Что касается депутатского корпуса на местах, самым "слабым звеном", по словам Константинова, являются депутаты сельских поселений.Главной задачей на следующие пять лет власти республики считают формирование обновленной эффективной команды. При этом, по словам Константинова, новые интересные люди появляются."Ждем от них новых идей в разных сферах, готовы поддерживать. В целом стратегия обновления - это многовекторность. Омоложение - хорошая задача, но нельзя ставить молодых ради молодых. Надо создавать возможности. У нас получается: средний возраст предъявленных кандидатов в депутаты моложе, чем был", - сообщил глава Госсовета республики.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаХуснуллин назвал ключевые проблемы КрымаАксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, политика
Константинов назвал "слабое звено" крымской власти на местах

Константинов: главная проблема местного самоуправления в Крыму - низкая мотивация

15:48 29.05.2024 (обновлено: 16:09 29.05.2024)
 
© РИА Новости КрымВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Главной проблемой местного самоуправления в Крыму является низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Главная проблема, которая стоит в местном самоуправлении, - мы будем с главой республики над этим работать - поднять уровень мотивации. Потому что там невысокий уровень заработных плат, высокая текучка, много вакансий - все это нехорошо для организации хорошей фундаментальной работы", - констатировал спикер крымского парламента.
Что касается депутатского корпуса на местах, самым "слабым звеном", по словам Константинова, являются депутаты сельских поселений.
"Депутаты на селе - они не считают, что это высокий статус. Уровень заменяемости там очень высокий, зашкаливает за 70%. Обновление идет, и мы хотим эту часть представительного класса нашего сдвинуть и активизировать их общественную деятельность", - заявил он.
Главной задачей на следующие пять лет власти республики считают формирование обновленной эффективной команды. При этом, по словам Константинова, новые интересные люди появляются.
"Ждем от них новых идей в разных сферах, готовы поддерживать. В целом стратегия обновления - это многовекторность. Омоложение - хорошая задача, но нельзя ставить молодых ради молодых. Надо создавать возможности. У нас получается: средний возраст предъявленных кандидатов в депутаты моложе, чем был", - сообщил глава Госсовета республики.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.
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