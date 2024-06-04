https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-nazvali-datu-vyborov-deputatov-gossoveta-1137834692.html

В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета

В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T12:16

2024-06-04T12:16

2024-06-04T12:16

крым

государственный совет рк (госсовет)

выборы

политика

единый день голосования

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.Уточняется, что дата была определена в ходе заочного голосования о назначении даты выборов депутатов крымского парламента.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал главной проблемой местного самоуправления в Крыму низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаВ Крыму до конца года произойдет обновление власти - КонстантиновВ сентябре в Крыму пройдут выборы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), выборы, политика, единый день голосования, общество, новости крыма