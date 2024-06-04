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В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T12:16
2024-06-04T12:16
2024-06-04T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.Уточняется, что дата была определена в ходе заочного голосования о назначении даты выборов депутатов крымского парламента.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал главной проблемой местного самоуправления в Крыму низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаВ Крыму до конца года произойдет обновление власти - КонстантиновВ сентябре в Крыму пройдут выборы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, государственный совет рк (госсовет), выборы, политика, единый день голосования, общество, новости крыма
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
Выборы депутатов Госсовета Крыма пройдут в единый день голосования 8 сентября