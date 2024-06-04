Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-nazvali-datu-vyborov-deputatov-gossoveta-1137834692.html
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T12:16
2024-06-04T12:16
крым
государственный совет рк (госсовет)
выборы
политика
единый день голосования
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832123_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6a870ad11638ab96b3c3029a336adfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.Уточняется, что дата была определена в ходе заочного голосования о назначении даты выборов депутатов крымского парламента.Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал главной проблемой местного самоуправления в Крыму низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений.8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал три главные проблемы КрымаВ Крыму до конца года произойдет обновление власти - КонстантиновВ сентябре в Крыму пройдут выборы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832123_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a97f9545a5faf77f95b144a78d606629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, государственный совет рк (госсовет), выборы, политика, единый день голосования, общество, новости крыма
В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета

Выборы депутатов Госсовета Крыма пройдут в единый день голосования 8 сентября

12:16 04.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

"Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2024 года", – сказано в сообщении.

Уточняется, что дата была определена в ходе заочного голосования о назначении даты выборов депутатов крымского парламента.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал главной проблемой местного самоуправления в Крыму низкий уровень заработной платы, а самое "слабое звено" в системе представительных органов - депутаты сельских поселений.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назвал три главные проблемы Крыма
В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов
В сентябре в Крыму пройдут выборы
 
КрымГосударственный совет РК (Госсовет)ВыборыПолитикаЕдиный день голосованияОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета
12:10Дело осквернителя символа Победы в Севастополе передано в суд
12:01Дело о гибели Светланы Бабаевой продолжат рассматривать 14 июня
11:58Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
11:45Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда
11:44"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
11:34В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:22В Феодосии слышна стрельба - что происходит
11:14Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле
11:01Стрельба слышна в порту Новороссийска
10:52Глава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставку
10:50Вход на территорию Херсонеса перенесли
10:34В Алуште двое мужчин упали в овраг
10:12В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла
09:53Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры
09:46Погоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителя
09:07На Украине не с кем вести переговоры - постпред Крыма
08:49Попытки навязать России решение по украинскому вопросу обречены на провал
08:01Смертельное ДТП на Кубани: иномарка слетела с дороги в силовое ограждение
07:45В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года
Лента новостейМолния