https://crimea.ria.ru/20240620/glavnye-novosti-kryma-20-iyunya-1138258362.html

Главные новости Крыма: 20 июня

Главные новости Крыма: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Главные новости Крыма: 20 июня

Два агента украинских спецслужб получили сроки за организацию покушения на первых лиц Крыма. Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи, где... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T23:29

2024-06-20T23:29

2024-06-20T23:29

главное за день

крым

новости

новости крыма

общество

сельское хозяйство

происшествия

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89d30531dfa2629f58c28a2be3378427.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Два агента украинских спецслужб получили сроки за организацию покушения на первых лиц Крыма. Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи, где вовремя не провели ремонт кровель. В Крыму в этом году газифицируют пять тысяч частных домов. В Крыму стартовала уборка лаванды. В Севастополе продолжается строительство яхтенной марины на 613 судов. В горах Крыма растет популяция краснокнижных сипов и грифов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приговор за покушение на руководителей КрымаЮжный окружной военный суд приговорил к длительному лишению свободы двух агентов украинской военной разведки, которые планировали покушение на руководителей Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по РК и Севастополю."Вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети главного управления разведки министерства обороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.Аксенов раскритиковал работу администрации КерчиГлава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком по итогам выполнения поручений главам администраций муниципальных образований."В Керчи не проведен ремонт кровель МКД по пяти адресам, на который было выделен 21 млн рублей. Если причина затягивания ремонта – безалаберность должностных лиц, то считаю, что виновному должен быть объявлен выговор, даже если это непосредственно глава администрации города", - сообщил Аксенов.Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму до конца 2024 года догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк."В этом году планируется догазифицировать 5779 домовладений, по состоянию на сегодняшнее утро пущен газ в 2778 домовладениях. Ведется активная работа по строительству уличных сетей газоснабжения", - говорится в сообщении.По информации Гоцанюка, 261 км газопроводов введено в эксплуатацию с начала года.В Крыму начался сбор лавандыУборка эфиромасличной лаванды стартовала в Бахчисарайском районе, где первым созрел сорт отечественной селекции "Синева". В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой."У нас 290 гектаров лаванды узколистной, это самые большие как в Крыму, так и в стране площади под этой культурой. Лаванда сорта "Синева" уже "седеет". Она прошла пик цветения, и сейчас ее убирают. В прошлом году мы убрали около трех тонн масла. В этом году, надеемся, результат будет не хуже", - рассказал журналистам директор агрофирмы Алексей Мишин.В Балаклаве строят маринуОбщая строительная готовность объекта составляет 25 %, сообщили в пресс-службе Минстроя России."Чтобы места для отдыха в Крыму становились более комфортными и удобными, мы проводим масштабные работы по реконструкции и строительству яхтенной марины в Балаклавской бухте. На стоянке судов количество мест будет больше, увеличится и улучшится причальная территория", - рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Вадим Васильев.По его словам, там появятся велодорожки и дополнительные места отдыха. На данный момент специалисты выполняют работы по сооружению причалов, камер инженерных коммуникаций, устройству анкерных тяг, плит и свай променадов. Задействованы 200 специалистов и 36 единиц техники.В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифовПопуляция краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов в Крыму увеличивается, в том числе благодаря подкормке, которую для огромных птиц-падальщиков в горах организовывает министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым."В 2015 году, когда начинался мониторинг по Красной книге Крыма, было зафиксировано, что популяция черных грифов составляла 38, белоголовых сипов - порядка ста птиц. Было принято решение, что данную популяцию надо увеличивать", - рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Виктория Щербакова.Регулярные подкормки проводят с весны по осень каждые две недели.

https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-deti-izdevalis-nad-muzhchinoy---bastrykin-zatreboval-doklad-1138257546.html

https://crimea.ria.ru/20240620/trend-na-yuani---mozhno-li-kupit-ikh-v-krymu-i-nuzhno-li-eto-delat-1138254179.html

https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-umerla-glava-organizatsii-zhiteli-blokadnogo-leningrada-yurchenko-1138248808.html

https://crimea.ria.ru/20240620/kak-chasy-aksenov-otsenil-pyatiletnyuyu-rabotu-gossoveta-kryma-1138238935.html

https://crimea.ria.ru/20240620/razvozhaev-otpravil-v-otstavku-glavu-kachi--1138241004.html

https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-nachali-proizvodit-efirnoe-maslo-koriandra-1138241485.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости, новости крыма, общество, сельское хозяйство, происшествия, экология