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В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
Популяция краснокнижных редких черных грифов и белоголовых сипов в Крыму увеличивается в том числе благодаря подкормке, которую для огромных птиц-падальщиков в... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T17:41
2024-06-20T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 20 июн – РИА Новости Крым. Популяция краснокнижных редких черных грифов и белоголовых сипов в Крыму увеличивается в том числе благодаря подкормке, которую для огромных птиц-падальщиков в горах организовывает министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.Увеличивать популяцию решили с помощью подкормок. Их проводят с весны по осень каждые две недели, так как именно в теплый период падальщики грифы и сипы испытывают дефицит пищи. Ведь зимой копытных животных в горах Крыма гибнет больше, а это значит, что у птиц больше еды. Подкормки, по словам Виктории Щербаковой, финансируются субвенцией из федерального бюджета.Подкормки проходят на двух площадках: на плато Чатыр-Даг в Симферопольском районе и на Бабуган-яйле – это уже район Большой Алушты.Как рассказал директор Алуштинского лесооохотничьего хозяйства Виктор Денисюк, чистое мясо для подкормки грифов не используют: птицам для нормального пищеварения нужны мясопродукты не высокого качества:За одну подкормку лесники привозят птицам 150 килограммов мясопродуктов. И это вроде бы небольшое количество уже не пригодного для человека мяса делает большое дело: популяция сипов и грифов в Крыму существенно увеличилась.Это удалось выяснить с помощью фотоловушек, установленных на местах кормления. Лесники рассказывают, что сипы и грифы, несмотря на свой огромный размер - птицы очень пугливые, близко к себе человека не подпускают."Если сравнить наблюдения за пять лет, то в первые годы на фотоловушку попадались 30-40 голов, на сегодняшний день – свыше ста голов", - приводит данные статистики Виктор Денисюк.При этом это число – не окончательное. Замминистра Щербакова уточнила, что на подкормочные площадки прилетает только 60% разросшейся популяции грифов и сипов, но зато среди них много "молодежи".Но пока, говорит Виктория Щербакова, речь о том, чтобы прекратить практику подкормок или исключить белоголовых сипов и черных грифов из Красной книги, не идет.Черный гриф — крупный представитель семейства ястребиных птиц с размахом крыльев 250—295 см, обитает в гористых местностях там, где есть лесные массивы. В России - на северных склонах Большого Кавказа, в горных районах Осетии и Дагестана, Алтае и в Крымских горах. Пара высиживает одного, реже двух птенцов в очень труднодоступных местах. Белоголовый сип распространен в засушливых горных и равнинных ландшафтах Южной Европы, Азии и Северной Африки, также гнездится в горах Кавказа и Крыма. Размах крыльев – 234-269 см. Гнездится небольшими группами численностью до 20 пар, моногамны, пары сохраняются в течение жизни. Диаметр гнезда порой достигает 2,5 м. Половая зрелость у молодых птиц наступает через 4-7 лет, продолжительность жизни достигает 40 лет.И грифы, и сипы питаются исключительно падалью. Добычу ищут с высоты полета с помощью очень острого зрения.
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крым, новости крыма, природа, птицы, птицы крыма, чатыр-даг, алушта, минэкологии крыма
В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов

Лесники подкармливают птиц-падальщиков в крымских горах

17:41 20.06.2024 (обновлено: 17:44 20.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 20 июн – РИА Новости Крым. Популяция краснокнижных редких черных грифов и белоголовых сипов в Крыму увеличивается в том числе благодаря подкормке, которую для огромных птиц-падальщиков в горах организовывает министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.
"В 2015 году, когда начинался мониторинг по Красной книге Крыма, было зафиксировано, что популяция черных грифов составляла 38, белоголовых сипов - порядка ста птиц. Было принято решение, что данную популяцию надо увеличивать", - рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Виктория Щербакова.
Увеличивать популяцию решили с помощью подкормок. Их проводят с весны по осень каждые две недели, так как именно в теплый период падальщики грифы и сипы испытывают дефицит пищи. Ведь зимой копытных животных в горах Крыма гибнет больше, а это значит, что у птиц больше еды. Подкормки, по словам Виктории Щербаковой, финансируются субвенцией из федерального бюджета.
Подкормки проходят на двух площадках: на плато Чатыр-Даг в Симферопольском районе и на Бабуган-яйле – это уже район Большой Алушты.
Как рассказал директор Алуштинского лесооохотничьего хозяйства Виктор Денисюк, чистое мясо для подкормки грифов не используют: птицам для нормального пищеварения нужны мясопродукты не высокого качества:
"Мы используем отходы процессов мясопереработки – ливер, жилы, вторичные мясные отходы. Не принципиально, чтоб они были протухшие".
За одну подкормку лесники привозят птицам 150 килограммов мясопродуктов. И это вроде бы небольшое количество уже не пригодного для человека мяса делает большое дело: популяция сипов и грифов в Крыму существенно увеличилась.
Это удалось выяснить с помощью фотоловушек, установленных на местах кормления. Лесники рассказывают, что сипы и грифы, несмотря на свой огромный размер - птицы очень пугливые, близко к себе человека не подпускают.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
1 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
2 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
3 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
4 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
5 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Подкормка белоголовых сипов и черных грифов на плато Чатыр-Дага в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Если сравнить наблюдения за пять лет, то в первые годы на фотоловушку попадались 30-40 голов, на сегодняшний день – свыше ста голов", - приводит данные статистики Виктор Денисюк.
При этом это число – не окончательное. Замминистра Щербакова уточнила, что на подкормочные площадки прилетает только 60% разросшейся популяции грифов и сипов, но зато среди них много "молодежи".
"В 2021 году было зафиксировано более 50 единиц черных грифов, из них 10-12% молодых птиц. Порядка 120 было белоголовых сипов и 30% из них молодые. Мы видим результаты труда", - утверждает она.
Но пока, говорит Виктория Щербакова, речь о том, чтобы прекратить практику подкормок или исключить белоголовых сипов и черных грифов из Красной книги, не идет.
Черный гриф — крупный представитель семейства ястребиных птиц с размахом крыльев 250—295 см, обитает в гористых местностях там, где есть лесные массивы. В России - на северных склонах Большого Кавказа, в горных районах Осетии и Дагестана, Алтае и в Крымских горах. Пара высиживает одного, реже двух птенцов в очень труднодоступных местах. Белоголовый сип распространен в засушливых горных и равнинных ландшафтах Южной Европы, Азии и Северной Африки, также гнездится в горах Кавказа и Крыма. Размах крыльев – 234-269 см. Гнездится небольшими группами численностью до 20 пар, моногамны, пары сохраняются в течение жизни. Диаметр гнезда порой достигает 2,5 м. Половая зрелость у молодых птиц наступает через 4-7 лет, продолжительность жизни достигает 40 лет.
И грифы, и сипы питаются исключительно падалью. Добычу ищут с высоты полета с помощью очень острого зрения.
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