https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-rastet-populyatsiya-krasnoknizhnykh-sipov-i-grifov-1138248939.html

В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов

В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов - РИА Новости Крым, 20.06.2024

В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов

Популяция краснокнижных редких черных грифов и белоголовых сипов в Крыму увеличивается в том числе благодаря подкормке, которую для огромных птиц-падальщиков в... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T17:41

2024-06-20T17:41

2024-06-20T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, 20 июн – РИА Новости Крым. Популяция краснокнижных редких черных грифов и белоголовых сипов в Крыму увеличивается в том числе благодаря подкормке, которую для огромных птиц-падальщиков в горах организовывает министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.Увеличивать популяцию решили с помощью подкормок. Их проводят с весны по осень каждые две недели, так как именно в теплый период падальщики грифы и сипы испытывают дефицит пищи. Ведь зимой копытных животных в горах Крыма гибнет больше, а это значит, что у птиц больше еды. Подкормки, по словам Виктории Щербаковой, финансируются субвенцией из федерального бюджета.Подкормки проходят на двух площадках: на плато Чатыр-Даг в Симферопольском районе и на Бабуган-яйле – это уже район Большой Алушты.Как рассказал директор Алуштинского лесооохотничьего хозяйства Виктор Денисюк, чистое мясо для подкормки грифов не используют: птицам для нормального пищеварения нужны мясопродукты не высокого качества:За одну подкормку лесники привозят птицам 150 килограммов мясопродуктов. И это вроде бы небольшое количество уже не пригодного для человека мяса делает большое дело: популяция сипов и грифов в Крыму существенно увеличилась.Это удалось выяснить с помощью фотоловушек, установленных на местах кормления. Лесники рассказывают, что сипы и грифы, несмотря на свой огромный размер - птицы очень пугливые, близко к себе человека не подпускают."Если сравнить наблюдения за пять лет, то в первые годы на фотоловушку попадались 30-40 голов, на сегодняшний день – свыше ста голов", - приводит данные статистики Виктор Денисюк.При этом это число – не окончательное. Замминистра Щербакова уточнила, что на подкормочные площадки прилетает только 60% разросшейся популяции грифов и сипов, но зато среди них много "молодежи".Но пока, говорит Виктория Щербакова, речь о том, чтобы прекратить практику подкормок или исключить белоголовых сипов и черных грифов из Красной книги, не идет.Черный гриф — крупный представитель семейства ястребиных птиц с размахом крыльев 250—295 см, обитает в гористых местностях там, где есть лесные массивы. В России - на северных склонах Большого Кавказа, в горных районах Осетии и Дагестана, Алтае и в Крымских горах. Пара высиживает одного, реже двух птенцов в очень труднодоступных местах. Белоголовый сип распространен в засушливых горных и равнинных ландшафтах Южной Европы, Азии и Северной Африки, также гнездится в горах Кавказа и Крыма. Размах крыльев – 234-269 см. Гнездится небольшими группами численностью до 20 пар, моногамны, пары сохраняются в течение жизни. Диаметр гнезда порой достигает 2,5 м. Половая зрелость у молодых птиц наступает через 4-7 лет, продолжительность жизни достигает 40 лет.И грифы, и сипы питаются исключительно падалью. Добычу ищут с высоты полета с помощью очень острого зрения.

https://crimea.ria.ru/20240530/mesto-vstrechi-kontinentov-kak-zhivet-zapovednik-askaniya-nova-1137709615.html

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крым, новости крыма, природа, птицы, птицы крыма, чатыр-даг, алушта, минэкологии крыма