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ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей
ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2024
ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей
Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходных материалов к ним на сумму 1,1 млрд рублей раскрыли сотрудники Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T20:32
2024-06-17T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходных материалов к ним на сумму 1,1 млрд рублей раскрыли сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-службе ведомства.Указанные компании подписывали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд медучреждений Москвы и Подмосковья, уточнили в пресс-службе.Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов.Также в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил держать на контроле поставки топлива в КрымЭксперт оценил риски роста цен на кофе в РоссииЧто будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России
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фас (федеральная антимонопольная служба), новости, россия, происшествия, больница, москва, подмосковье
ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей

ФАС выявила два картельных сговора при поставках медицинских изделий на 1,1 млрд рублей

20:32 17.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходных материалов к ним на сумму 1,1 млрд рублей раскрыли сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-службе ведомства.

"Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое – в отношении ООО "Вендделис", OOO "Стер Медикал", OOO "Стер 23", OOO "Лабкорп" и OOO "Лабстор", второе – в отношении OOO "Галар" и хозсубъекта. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей", – сказано в сообщении.

Указанные компании подписывали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд медучреждений Москвы и Подмосковья, уточнили в пресс-службе.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов.
Также в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)НовостиРоссияПроисшествияБольницаМоскваПодмосковье
 
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