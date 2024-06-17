https://crimea.ria.ru/20240617/fas-raskryla-dva-sgovora-po-zakupke-dlya-bolnits-na-11-mlrd-rubley-1138172625.html

ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей

ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2024

ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей

Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходных материалов к ним на сумму 1,1 млрд рублей раскрыли сотрудники Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T20:32

2024-06-17T20:32

2024-06-17T20:32

фас (федеральная антимонопольная служба)

новости

россия

происшествия

больница

москва

подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два картельных сговора при поставках медицинских изделий и расходных материалов к ним на сумму 1,1 млрд рублей раскрыли сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-службе ведомства.Указанные компании подписывали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов, а торги проводились для нужд медучреждений Москвы и Подмосковья, уточнили в пресс-службе.Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "МТС". Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов.Также в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил держать на контроле поставки топлива в КрымЭксперт оценил риски роста цен на кофе в РоссииЧто будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России

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москва

подмосковье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), новости, россия, происшествия, больница, москва, подмосковье