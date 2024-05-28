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Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым
Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым
Правительство России проконтролирует сроки поставки топлива в Крым. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T18:31
2024-05-28T18:32
александр новак
топливо
топливо в крыму
бензин
железные дороги крыма
железная дорога
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Правительство России проконтролирует сроки поставки топлива в Крым. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.Отмечается также, что ситуация на рынке нефтепродуктов в стране с учетом сезона летнего спроса на топливо остается стабильной. По информации правительства, цены на бензин в оптовом и розничном сегментах держатся на одном уровне, дефицит отсутствует."Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в сообщении.В апреле вице-премьер Александр Новак дал поручение ФАС проанализировать цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович высказал мнение, что цены на бензин в России в связи с отменой временного запрета на его экспорт будут заметно расти на бирже, но не в рознице.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в КрымуЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо
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александр новак, топливо, топливо в крыму, бензин, железные дороги крыма, железная дорога, правительство россии, новости
Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым

Новак поручил взять на контроль своевременные поставки топлива в Крым по железной дороге

18:31 28.05.2024 (обновлено: 18:32 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Правительство России проконтролирует сроки поставки топлива в Крым. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

"Держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны, а также Крыма, включая своевременные поставки по железной дороге в соответствии с графиком", - цитирует Новака пресс-служба правительства.

Отмечается также, что ситуация на рынке нефтепродуктов в стране с учетом сезона летнего спроса на топливо остается стабильной. По информации правительства, цены на бензин в оптовом и розничном сегментах держатся на одном уровне, дефицит отсутствует.
"Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в сообщении.
В апреле вице-премьер Александр Новак дал поручение ФАС проанализировать цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович высказал мнение, что цены на бензин в России в связи с отменой временного запрета на его экспорт будут заметно расти на бирже, но не в рознице.
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Александр НовакТопливоТопливо в КрымуБензинЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаПравительство РоссииНовости
 
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