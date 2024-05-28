https://crimea.ria.ru/20240528/novak-poruchil-derzhat-na-kontrole-postavki-topliva-v-krym-1137666052.html

Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым

Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым

Правительство России проконтролирует сроки поставки топлива в Крым. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T18:31

2024-05-28T18:31

2024-05-28T18:32

александр новак

топливо

топливо в крыму

бензин

железные дороги крыма

железная дорога

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Правительство России проконтролирует сроки поставки топлива в Крым. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.Отмечается также, что ситуация на рынке нефтепродуктов в стране с учетом сезона летнего спроса на топливо остается стабильной. По информации правительства, цены на бензин в оптовом и розничном сегментах держатся на одном уровне, дефицит отсутствует."Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в сообщении.В апреле вице-премьер Александр Новак дал поручение ФАС проанализировать цены на топливо на АЗС в Южном и Дальневосточном федеральных округах, а также в Сибири.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович высказал мнение, что цены на бензин в России в связи с отменой временного запрета на его экспорт будут заметно расти на бирже, но не в рознице.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в КрымуЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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