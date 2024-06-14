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Два человека ранены после обстрела Суджи в Курской области
Два человека ранены после обстрела Суджи в Курской области - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Два человека ранены после обстрела Суджи в Курской области
В Курской области ВСУ обстреляли город Суджа, а также села Гончаровка и Заолешенка, ранены два человека. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T17:57
2024-06-14T17:57
2024-06-14T17:57
курская область
обстрелы всу
новости
алексей смирнов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ обстреляли город Суджа, а также села Гончаровка и Заолешенка, ранены два человека. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.В Судже прямым попаданием снаряда разрушен жилой дом, повреждена хозяйственная постройка, уточнил Смирнов."Пожарные команды ведут борьбу с огнем. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка", - добавил он.10 июня в результате атаки украинских дронов в Курской области пострадало два административных здания – одно из них в городе Суджа. За ночь над областью было уничтожено восемь беспилотников.Сегодня, 14 июня, массированной атаке украинских БПЛА подверглась Ростовская область, в результате чего несколько населенных пунктов остались без электричества. В небе над регионом было сбито 70 вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами два российских регионаВ Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУДвадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, новости, алексей смирнов, происшествия
Два человека ранены после обстрела Суджи в Курской области
В Курской области после обстрела украинских боевиков ранены два человека