https://crimea.ria.ru/20240608/v-kurskoy-oblasti-za-den-obezvrezheno-15-dronov-vsu-1137969945.html

В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ

В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T21:03

2024-06-08T21:03

2024-06-08T21:03

курская область

алексей смирнов

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Кроме того, в поселке Викторовка падение украинского дрона привело к обрыву линии электропередачи и повреждению легкового автомобиля. Сейчас подача света возобновлена."В Успеновке украинский коптер атаковал сельскохозяйственную технику. Повреждён один трактор. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте имущества", - заключил Смирнов.

https://crimea.ria.ru/20240608/-bezekipazhnyy-kater-unichtozhen-v-sevastopole-1137954769.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости