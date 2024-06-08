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В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ
В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ
Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T21:03
2024-06-08T21:03
курская область
алексей смирнов
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Кроме того, в поселке Викторовка падение украинского дрона привело к обрыву линии электропередачи и повреждению легкового автомобиля. Сейчас подача света возобновлена."В Успеновке украинский коптер атаковал сельскохозяйственную технику. Повреждён один трактор. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте имущества", - заключил Смирнов.
https://crimea.ria.ru/20240608/-bezekipazhnyy-kater-unichtozhen-v-sevastopole-1137954769.html
курская область
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Новости
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курская область, алексей смирнов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ

Стрелковым оружием и средствами РЭБ в Курской области за день обезврежено 15 дронов ВСУ

21:03 08.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области за день ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в поселке Викторовка падение украинского дрона привело к обрыву линии электропередачи и повреждению легкового автомобиля. Сейчас подача света возобновлена.
"В Успеновке украинский коптер атаковал сельскохозяйственную технику. Повреждён один трактор. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте имущества", - заключил Смирнов.
Морские бухты Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
06:41
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Курская областьАлексей СмирновБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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