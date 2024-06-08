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Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели
Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели
Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России. Армия России применила новый наземный беспилотный комплекс "Лягушка" в Донбассе. Крымский РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T18:45
2024-06-08T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России. Армия России применила новый наземный беспилотный комплекс "Лягушка" в Донбассе. Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине. Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей. Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию. В Крыму прогнозируют аномально жаркое лето из-за природного явления Эль-Ниньо. Вспышки на Солнце вызвали магнитные бури на Земле.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Предупреждения ЗападуРазрешение Киеву на удары западным оружием по РФ могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России. Также на эту тему на текущей неделе высказался и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву."Лягушка" в зоне СВОБойцы группировки войск "Центр" на этой неделе впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Благодаря новому комплексу удалось без потерь добраться до вражеских окопов и дистанционным подрывом уничтожить пулеметную точку. Комплекс "Лягушка" – это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов.Комплекс "Бастион"Береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил объекты ВСУ на территории Украины. Кадры объективного контроля поражения назначенных целей на этой неделе предоставили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ. Личный состав дивизиона получил координаты целей, выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" и выполнил пуски крылатых ракет.Иск по энергоблокадеАрбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск властей региона по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. Размер иска - 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Иск был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.Поезда в КрымЖелезнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России планируется запустить уже этим летом, график движения поездов уже разработан. Об этом ообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ОН также отметил, что грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью уже запущено и функционирует, но с определенными ограничениями, чтобы соблюдать меры безопасности при перевозках.Магнитные буриВо вторник на Землю накрыла сильная магнитная буря, которую вызовут потоки плазмы, движущиеся к Земле после вспышки на Солнце, сообщла Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Следующее геомагнитное возмущение ученые прогнозирую на 9 июня, однако его мощность не будет достигать штормовых значений. Далее до конца июня магнитных бурь пока не ожидается.
https://crimea.ria.ru/20240608/generaly-vsu-skryvayut-poteryu-rabotino-i-krynok---deputat-rady-1137962513.html
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Угроза ударов по России и дрон "Лягушка" в зоне СВО - топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:45 08.06.2024 (обновлено: 18:47 08.06.2024)
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Москва предупредила США о фатальных последствиях ударов ВСУ по России. Армия России применила новый наземный беспилотный комплекс "Лягушка" в Донбассе. Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине. Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей. Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию. В Крыму прогнозируют аномально жаркое лето из-за природного явления Эль-Ниньо. Вспышки на Солнце вызвали магнитные бури на Земле.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Предупреждения Западу

Разрешение Киеву на удары западным оружием по РФ могут иметь фатальные последствия. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России. Также на эту тему на текущей неделе высказался и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
Солдат ВСУ
16:06
Генералы ВСУ скрывают потерю Работино и Крынок – депутат рады

"Лягушка" в зоне СВО

Бойцы группировки войск "Центр" на этой неделе впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Благодаря новому комплексу удалось без потерь добраться до вражеских окопов и дистанционным подрывом уничтожить пулеметную точку. Комплекс "Лягушка" – это четырехколесная платформа на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов.

Комплекс "Бастион"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" уничтожил объекты ВСУ на территории Украины. Кадры объективного контроля поражения назначенных целей на этой неделе предоставили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ. Личный состав дивизиона получил координаты целей, выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" и выполнил пуски крылатых ракет.
Советский певец Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
12:11
В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК

Иск по энергоблокаде

Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск властей региона по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. Размер иска - 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Иск был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.

Поезда в Крым

Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России планируется запустить уже этим летом, график движения поездов уже разработан. Об этом ообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ОН также отметил, что грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью уже запущено и функционирует, но с определенными ограничениями, чтобы соблюдать меры безопасности при перевозках.
Выброс солнечного вещества из активной области
15:00
По Земле ударили тяжелые солнечные частицы

Магнитные бури

Во вторник на Землю накрыла сильная магнитная буря, которую вызовут потоки плазмы, движущиеся к Земле после вспышки на Солнце, сообщла Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Следующее геомагнитное возмущение ученые прогнозирую на 9 июня, однако его мощность не будет достигать штормовых значений. Далее до конца июня магнитных бурь пока не ожидается.
 
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