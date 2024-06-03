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Мощные взрывы на Солнце - Землю накроет магнитная буря
Мощные взрывы на Солнце - Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Мощные взрывы на Солнце - Землю накроет магнитная буря
Во вторник на Земле ожидается сильная магнитная буря, которую вызовут потоки плазмы, движущиеся к Земле после вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T10:04
2024-06-03T10:04
2024-06-03T10:04
магнитные бури
вспышки на солнце
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на Земле ожидается сильная магнитная буря, которую вызовут потоки плазмы, движущиеся к Земле после вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).В соответствии с прогнозом Лаборатории, потоки плазмы спровоцируют на Земле магнитную бурю уровня G1, которая начнется в 19 часов, достигнет своего пика к полуночи и продлится до 6 утра 5 июня.Следующее геомагнитное возмущение ученые прогнозирую на 9 июня, однако его мощность не будет достигать штормовых значений. Далее до конца июня магнитных бурь пока не ожидается.В ночь с 10 на 11 мая жители Крыма могли наблюдать полярное сияние, которое стало рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечьсяУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
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магнитные бури, вспышки на солнце, космос, солнце, земля, метеозависимость, новости
Мощные взрывы на Солнце - Землю накроет магнитная буря
Выбросы солнечной плазмы вызовут магнитные бури на Земле
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Во вторник на Земле ожидается сильная магнитная буря, которую вызовут потоки плазмы, движущиеся к Земле после вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце с ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра во вторник около 19 часов по московскому времени", - сообщают ученые.
В соответствии с прогнозом Лаборатории, потоки плазмы спровоцируют на Земле магнитную бурю уровня G1, которая начнется в 19 часов, достигнет своего пика к полуночи и продлится до 6 утра 5 июня.
Следующее геомагнитное возмущение ученые прогнозирую на 9 июня, однако его мощность не будет достигать штормовых значений. Далее до конца июня магнитных бурь пока не ожидается.
В ночь с 10 на 11 мая жители Крыма могли наблюдать полярное сияние, которое стало рекордным по мощности
и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли.
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