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Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут
Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут
В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T17:28
2024-06-03T17:28
санкт-петербург
автобус
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс.В прошлом году автобус по аналогичному маршруту был запущен по поручению правительства Санкт-Петербурга.В апреле текущего года стало известно о возобновлении курсирования сезонного поезда №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуВ Симферополе появился новый автобусный маршрутВ Крыму запустили новый автобусный маршрут
санкт-петербург
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санкт-петербург, автобус, билеты, новости, транспорт, симферополь, "крымавтотранс"
Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут

Запускается новый автобусный маршрут Симферополь – Санкт-Петербург – Крымавтотранс

17:28 03.06.2024
 
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Санкт-Петербург во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс.
"С 3 июня 2024 года запускается новый автобусный маршрут "Санкт-Петербург – Симферополь". Отправление от автовокзала "Симферополь" каждый понедельник в 19:00", - говорится на сайте предприятия.
В прошлом году автобус по аналогичному маршруту был запущен по поручению правительства Санкт-Петербурга.
В апреле текущего года стало известно о возобновлении курсирования сезонного поезда №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория.
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Санкт-ПетербургАвтобусБилетыНовостиТранспортСимферополь"Крымавтотранс"
 
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