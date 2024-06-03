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Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут
Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут
В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T17:28
2024-06-03T17:28
2024-06-03T17:28
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автобус
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"крымавтотранс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс.В прошлом году автобус по аналогичному маршруту был запущен по поручению правительства Санкт-Петербурга.В апреле текущего года стало известно о возобновлении курсирования сезонного поезда №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуВ Симферополе появился новый автобусный маршрутВ Крыму запустили новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут
Запускается новый автобусный маршрут Симферополь – Санкт-Петербург – Крымавтотранс