https://crimea.ria.ru/20240603/iz-simferopolya-v-sankt-peterburg-na-avtobuse-zapuskaetsya-novyy-marshrut-1137817031.html

Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут

Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Из Симферополя в Санкт-Петербург на автобусе: запускается новый маршрут

В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T17:28

2024-06-03T17:28

2024-06-03T17:28

санкт-петербург

автобус

билеты

новости

транспорт

симферополь

"крымавтотранс"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник запускается новый автобусный маршрут из Крыма на материк. Об этом сообщает Крымавтотранс.В прошлом году автобус по аналогичному маршруту был запущен по поручению правительства Санкт-Петербурга.В апреле текущего года стало известно о возобновлении курсирования сезонного поезда №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуВ Симферополе появился новый автобусный маршрутВ Крыму запустили новый автобусный маршрут

санкт-петербург

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, автобус, билеты, новости, транспорт, симферополь, "крымавтотранс"