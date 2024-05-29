https://crimea.ria.ru/20240529/elektrosnabzhenie-v-evpatorii-vosstanovleno-1137684136.html

Электроснабжение в Евпатории восстановлено

Электроснабжение в Евпатории восстановлено - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Электроснабжение в Евпатории восстановлено

электроснабжения в Евпатории сообщает официальный Telegram-канал городского муниципалитета. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T11:50

2024-05-29T11:50

2024-05-29T11:52

евпатория

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электросети крыма

александр юрьев

электричество

лэп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. О восстановлении электроснабжения в Евпатории сообщает официальный Telegram-канал городского муниципалитета.Глава администрации города Александр Юрьев рассказал РИА Новости Крым, что трансформаторные подстанции были обесточены из-за технических неполадок.Десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, были обесточены в среду в связи с аварией на электросетях.Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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