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Электроснабжение в Евпатории восстановлено - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Электроснабжение в Евпатории восстановлено
Электроснабжение в Евпатории восстановлено - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Электроснабжение в Евпатории восстановлено
электроснабжения в Евпатории сообщает официальный Telegram-канал городского муниципалитета. РИА Новости Крым, 29.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. О восстановлении электроснабжения в Евпатории сообщает официальный Telegram-канал городского муниципалитета.Глава администрации города Александр Юрьев рассказал РИА Новости Крым, что трансформаторные подстанции были обесточены из-за технических неполадок.Десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, были обесточены в среду в связи с аварией на электросетях.Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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евпатория, новости крыма, крым, электроэнергия, электросети крыма, александр юрьев, электричество, лэп
Электроснабжение в Евпатории восстановлено

Электроснабжение в Евпатории восстановлено – власти

11:50 29.05.2024 (обновлено: 11:52 29.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанняя весна в Крыму
Ранняя весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. О восстановлении электроснабжения в Евпатории сообщает официальный Telegram-канал городского муниципалитета.
Глава администрации города Александр Юрьев рассказал РИА Новости Крым, что трансформаторные подстанции были обесточены из-за технических неполадок.
"На данный момент все неполадки устранены, все уже восстановлено. Все абоненты получают электричество", – сказал мэр города.
Десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, были обесточены в среду в связи с аварией на электросетях.
Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе.
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ЕвпаторияНовости КрымаКрымЭлектроэнергияЭлектросети КрымаАлександр ЮрьевЭлектричествоЛЭП
 
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