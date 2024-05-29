Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240529/v-evpatorii-obestocheny-10-transformatornykh-podstantsiy-1137683173.html
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T11:08
2024-05-29T11:16
евпатория
новости крыма
происшествия
гуп рк "крымэнерго"
крым
лэп
электросети крыма
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.Уточняется, что в настоящий момент аварию устраняют бригады предприятия "Крымэнерго".Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводеЧитайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_503c007f388d7e46e30b7139b5403f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, новости крыма, происшествия, гуп рк "крымэнерго", крым, лэп, электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций

В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций из-за аварии на электросетях

11:08 29.05.2024 (обновлено: 11:16 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.

"В связи с аварией на электросетях обесточены десять трансформаторных подстанций города", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент аварию устраняют бригады предприятия "Крымэнерго".
Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьев
Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
В Крыму модернизируют объекты энергетики
 
ЕвпаторияНовости КрымаПроисшествияГУП РК "Крымэнерго"КрымЛЭПЭлектросети КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Заблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склона
13:48Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности
13:30Канатная дорога на Ай-Петри закрыта из-за перебоев в энергоснабжении
13:06ЧП в Симферополе: в больнице умерла 12-летняя школьница
12:57Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
12:40В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
12:31США наращивают присутствие своих вооружений в странах Азии
12:24Мужчина упал с обрыва на пляж в Анапе
12:07Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины
11:50Морская авиация уничтожила два безэкипажных катера ВСУ у берегов Крыма
11:50Электроснабжение в Евпатории восстановлено
11:41Киев в использовании оружия не ограничиваем – замминистра обороны Польши
11:16Развязку на Объездной дороге Симферополя отремонтируют за 81 млн рублей
11:08В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
11:06Секретарь Госсовета РФ – какие полномочия будут у Дюмина
10:52Электрички на востоке Крыма изменят расписание в июне
10:42Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платить
10:08"Крыммедстрах" отмечает 10-летний юбилей
10:06ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области
09:57В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии
Лента новостейМолния