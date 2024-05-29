https://crimea.ria.ru/20240529/v-evpatorii-obestocheny-10-transformatornykh-podstantsiy-1137683173.html

В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций

В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций

В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T11:08

2024-05-29T11:08

2024-05-29T11:16

евпатория

новости крыма

происшествия

гуп рк "крымэнерго"

крым

лэп

электросети крыма

электроэнергия

электричество

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.Уточняется, что в настоящий момент аварию устраняют бригады предприятия "Крымэнерго".Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводеЧитайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, новости крыма, происшествия, гуп рк "крымэнерго", крым, лэп, электросети крыма, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии