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В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T11:08
2024-05-29T11:08
2024-05-29T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории в связи с аварией на электросетях обесточены десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, сообщает официальный Telegram-канал Евпаторийского муниципалитета.Уточняется, что в настоящий момент аварию устраняют бригады предприятия "Крымэнерго".Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводеЧитайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций
В Евпатории обесточены 10 трансформаторных подстанций из-за аварии на электросетях
11:08 29.05.2024 (обновлено: 11:16 29.05.2024)