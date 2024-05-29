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В Керчи на три дня отключат воду – список адресов
В Керчи на три дня отключат воду – список адресов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Керчи на три дня отключат воду – список адресов
В течение трех суток в Керчи будут введены массовые ограничения водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T09:41
2024-05-29T09:41
2024-05-29T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В течение трех суток в Керчи будут введены массовые ограничения водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".С 9:00 30 мая ориентировочно до 9 утра 31 мая от водоснабжения отключат абонентов шоссе Героев Сталинграда, улицы Холмогорской, Объездной, Главной, Панкратова, Юзобинской, Курортной, Ульяновых, переулка Поветкина, улицы Олега Кошевого, Матросова, переулка Майский, улицы Орджоникидзе, Индустриального шоссе, улицы Ворошилова, Буденног, Блюхера, а также на прилегающие к ним улиц и переулков.С 7 утра 31 мая ориентировочно до 9:00 1 июня воды не будет на Феодосийском шоссе, улице Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Модина, Орджоникидзе, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова, а также на прилегающих к ним улицах и переулках."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды", - отметили в ведомстве.График подвоза будет размещен дополнительно. Ранее в Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригороде. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке КрымаНовая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без водыВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
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В Керчи на три дня отключат воду – список адресов
В Керчи с 30 мая по 1 июня не будет воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе
09:41 29.05.2024 (обновлено: 09:55 29.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В течение трех суток в Керчи будут введены массовые ограничения водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе Ду-700мм и ДУ-500 мм будет ограничено водоснабжение в период с 9 утра четверга 30 мая до 9 утра 31 мая, а также с 7 утра 31 мая до 9 утра 1 июня", – сказано в сообщении.
С 9:00 30 мая ориентировочно до 9 утра 31 мая от водоснабжения отключат абонентов шоссе Героев Сталинграда, улицы Холмогорской, Объездной, Главной, Панкратова, Юзобинской, Курортной, Ульяновых, переулка Поветкина, улицы Олега Кошевого, Матросова, переулка Майский, улицы Орджоникидзе, Индустриального шоссе, улицы Ворошилова, Буденног, Блюхера, а также на прилегающие к ним улиц и переулков.
С 7 утра 31 мая ориентировочно до 9:00 1 июня воды не будет на Феодосийском шоссе, улице Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Модина, Орджоникидзе, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды", - отметили в ведомстве.
График подвоза будет размещен дополнительно.
Ранее в Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода
, было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригороде. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать
жителям Евпатории только вечером в четверг.
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