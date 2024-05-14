https://crimea.ria.ru/20240514/stroitelstvo-trakta-vodopodachi-prodolzhaetsya-na-vostoke-kryma-1137273790.html
Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:05
2024-05-14T16:05
2024-05-14T16:05
рнкб (пао)
вода в крыму
керчь
феодосия
северо-крымский канал
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137273652_0:0:1797:1011_1920x0_80_0_0_a411341d3aecf3d79a2a4b1ee251bd5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" с 2018 года для обеспечения бесперебойного водоснабжения Феодосии, Керчи и других населенных пунктов Восточного Крыма. Общая протяженность трассы водовода составляет 217,6 километра. Расчетная пропускная способность магистрального водовода составляет 195 тысяч кубических метров в сутки, говорится в сообщении.По данным министерства строительства и архитектуры Республики Крым, ожидается, что строительно-монтажные работы на тракте водоподачи будут завершены в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-zamenili-rekordnoe-kolichestvo-inzhenernykh-setey-1136666686.html
керчь
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137273652_126:0:1474:1011_1920x0_80_0_0_ffa8124b8a961e66eaf9f12cf3e09c94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), вода в крыму, керчь, феодосия, северо-крымский канал, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" с 2018 года для обеспечения бесперебойного водоснабжения Феодосии, Керчи и других населенных пунктов Восточного Крыма. Общая протяженность трассы водовода составляет 217,6 километра. Расчетная пропускная способность магистрального водовода составляет 195 тысяч кубических метров в сутки, говорится в сообщении.
По данным министерства строительства и архитектуры Республики Крым, ожидается, что строительно-монтажные работы на тракте водоподачи будут завершены в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.
"Реализация госпрограммы по развитию Крыма имеет колоссальное значение для региона, который буквально преобразился за последние десять лет. И на протяжении этих десяти лет приоритетом нашей работы является поддержка государственных инициатив, благодаря которым в Крыму реализуются важные для жизнеобеспечения населения проекты", – отметил старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе.