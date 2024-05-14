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Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:05
2024-05-14T16:05
рнкб (пао)
вода в крыму
керчь
феодосия
северо-крымский канал
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" с 2018 года для обеспечения бесперебойного водоснабжения Феодосии, Керчи и других населенных пунктов Восточного Крыма. Общая протяженность трассы водовода составляет 217,6 километра. Расчетная пропускная способность магистрального водовода составляет 195 тысяч кубических метров в сутки, говорится в сообщении.По данным министерства строительства и архитектуры Республики Крым, ожидается, что строительно-монтажные работы на тракте водоподачи будут завершены в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-zamenili-rekordnoe-kolichestvo-inzhenernykh-setey-1136666686.html
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рнкб (пао), вода в крыму, керчь, феодосия, северо-крымский канал, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма

16:05 14.05.2024
 
© Фото предоставлено АО "ОЭК"Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
© Фото предоставлено АО "ОЭК"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" с 2018 года для обеспечения бесперебойного водоснабжения Феодосии, Керчи и других населенных пунктов Восточного Крыма. Общая протяженность трассы водовода составляет 217,6 километра. Расчетная пропускная способность магистрального водовода составляет 195 тысяч кубических метров в сутки, говорится в сообщении.
По данным министерства строительства и архитектуры Республики Крым, ожидается, что строительно-монтажные работы на тракте водоподачи будут завершены в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.
"Реализация госпрограммы по развитию Крыма имеет колоссальное значение для региона, который буквально преобразился за последние десять лет. И на протяжении этих десяти лет приоритетом нашей работы является поддержка государственных инициатив, благодаря которым в Крыму реализуются важные для жизнеобеспечения населения проекты", – отметил старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе.
Строительство тракта водоподачи - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 08:04Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
 
РНКБ (ПАО)Вода в КрымуКерчьФеодосияСеверо-Крымский каналСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
 
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