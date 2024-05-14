https://crimea.ria.ru/20240514/stroitelstvo-trakta-vodopodachi-prodolzhaetsya-na-vostoke-kryma-1137273790.html

Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма

Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма

Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:05

2024-05-14T16:05

2024-05-14T16:05

рнкб (пао)

вода в крыму

керчь

феодосия

северо-крымский канал

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Одна из ведущих энергостроительных компаний России получила от Банка РНКБ 2,6 миллиарда рублей на строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" с 2018 года для обеспечения бесперебойного водоснабжения Феодосии, Керчи и других населенных пунктов Восточного Крыма. Общая протяженность трассы водовода составляет 217,6 километра. Расчетная пропускная способность магистрального водовода составляет 195 тысяч кубических метров в сутки, говорится в сообщении.По данным министерства строительства и архитектуры Республики Крым, ожидается, что строительно-монтажные работы на тракте водоподачи будут завершены в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-zamenili-rekordnoe-kolichestvo-inzhenernykh-setey-1136666686.html

керчь

феодосия

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рнкб (пао), вода в крыму, керчь, феодосия, северо-крымский канал, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя