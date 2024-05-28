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Главные новости Крыма: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Главные новости Крыма: 28 мая
Главные новости Крыма: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Главные новости Крыма: 28 мая
В правительстве дали поручение о поставках топлива в Крым. ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" на подлете к полуострову. В республике объяснили рост числа РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T23:11
2024-05-28T23:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В правительстве дали поручение о поставках топлива в Крым. ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" на подлете к полуострову. В республике объяснили рост числа заболевших COVID-19. Крымские поезда переходят на летнее расписание. В Севастополе определились с участком для экотехнопарка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поручение правительства о поставках топлива в КрымВице-премьер РФ Александр Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым по железной дороге.В правительстве также оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов в России в целом с учетом сезона летнего спроса на топливо.ПВО уничтожили ракету ВСУ "Нептун" на подлете к КрымуЛетевшая на Крым украинская ракета "Нептун" уничтожена системой ПВО у границы Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо."Над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма", – сообщил Сальдо.Он уточнил, что повреждений и жертв от падения обломков нет. В Крыму объяснили рост числа заболевших COVID-19Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму находится в пределах нормы и связан с сезонностью, рассказала РИА Новости Крым начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.Также она прокомментировала циркуляцию на полуострове различных штаммов COVID-19 и сделала заявление относительно регистрации варианта коронавируса FLiRT. В Крыму появится завод по производству минеральной ватыВ Крыму к 2025 году построят завод по производству минеральной ваты. В поселке Гвардейское Симферопольского района прошла торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства объекта.По словам министра промышленности Крыма Анушавана Агаджаняна, в реализацию проекта планируется вложить ориентировочно 950 миллионов рублей инвестиций. Крымские поезда переходят на летнее расписаниеПригородные поезда в Крыму с 1 июня переходят на летний график движения, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Уточняется, что расписание некоторых поездов скорректировано, назначены новые остановки и дополнительные рейсы, учтен график движения поездов дальнего следования, чтобы пассажиры могли совершать удобные пересадки на электропоезда.В Севастополе определились с участком для экотехнопаркаВ Севастополе у Первомайского полигона выделили участок под строительство экотехнопарка по переработке твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов.Он отметил, что сейчас идет проектирование нового объекта, появление которого "позволит улучшить показатели полигона, структуру работы города, логистику с учетом увеличения плотности населения".На Ай-Петри открывают благоустроенный турмаршрут1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный туристический маршрут, сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский."С 1 июня откроется маршрут, он уже облагорожен. Там находятся беседки, есть навигация – столбы со стрелками. Так что можно теперь, поднявшись по канатной дороге, подняться на зубцы", – сказал Добровольский.
https://crimea.ria.ru/20240528/ombudsmen-khersonschiny-dostavil-medikamenty-iz-kryma-v-nizhnie-serogozy-1137669882.html
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Главные новости Крыма: 28 мая

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 28 мая

23:11 28.05.2024 (обновлено: 23:13 28.05.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В правительстве дали поручение о поставках топлива в Крым. ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" на подлете к полуострову. В республике объяснили рост числа заболевших COVID-19. Крымские поезда переходят на летнее расписание. В Севастополе определились с участком для экотехнопарка.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Поручение правительства о поставках топлива в Крым

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым по железной дороге.
В правительстве также оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов в России в целом с учетом сезона летнего спроса на топливо.

ПВО уничтожили ракету ВСУ "Нептун" на подлете к Крыму

Летевшая на Крым украинская ракета "Нептун" уничтожена системой ПВО у границы Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма", – сообщил Сальдо.
Он уточнил, что повреждений и жертв от падения обломков нет.
Состояние раненных при ударе по Соцфонду на Херсонщине оценил омбудсмен региона Георгиев
Вчера, 22:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы

В Крыму объяснили рост числа заболевших COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму находится в пределах нормы и связан с сезонностью, рассказала РИА Новости Крым начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.
Также она прокомментировала циркуляцию на полуострове различных штаммов COVID-19 и сделала заявление относительно регистрации варианта коронавируса FLiRT.

В Крыму появится завод по производству минеральной ваты

В Крыму к 2025 году построят завод по производству минеральной ваты. В поселке Гвардейское Симферопольского района прошла торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства объекта.
По словам министра промышленности Крыма Анушавана Агаджаняна, в реализацию проекта планируется вложить ориентировочно 950 миллионов рублей инвестиций.
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Вчера, 20:31
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Крымские поезда переходят на летнее расписание

Пригородные поезда в Крыму с 1 июня переходят на летний график движения, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что расписание некоторых поездов скорректировано, назначены новые остановки и дополнительные рейсы, учтен график движения поездов дальнего следования, чтобы пассажиры могли совершать удобные пересадки на электропоезда.

В Севастополе определились с участком для экотехнопарка

В Севастополе у Первомайского полигона выделили участок под строительство экотехнопарка по переработке твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов.
Он отметил, что сейчас идет проектирование нового объекта, появление которого "позволит улучшить показатели полигона, структуру работы города, логистику с учетом увеличения плотности населения".
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Вчера, 10:45
В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда

На Ай-Петри открывают благоустроенный турмаршрут

1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный туристический маршрут, сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.
"С 1 июня откроется маршрут, он уже облагорожен. Там находятся беседки, есть навигация – столбы со стрелками. Так что можно теперь, поднявшись по канатной дороге, подняться на зубцы", – сказал Добровольский.
 
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00:04Грозовые ливни и шквал обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:37Главное за день: 28 мая
23:11Главные новости Крыма: 28 мая
22:54В Крыму оценили ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера
22:34В России повысят налог на прибыль компаний
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21:54ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer
21:43ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
21:35Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
21:03На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
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20:31В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
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