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Главные новости Крыма: 28 мая

Главные новости Крыма: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Главные новости Крыма: 28 мая

В правительстве дали поручение о поставках топлива в Крым. ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" на подлете к полуострову. В республике объяснили рост числа РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В правительстве дали поручение о поставках топлива в Крым. ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" на подлете к полуострову. В республике объяснили рост числа заболевших COVID-19. Крымские поезда переходят на летнее расписание. В Севастополе определились с участком для экотехнопарка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поручение правительства о поставках топлива в КрымВице-премьер РФ Александр Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым по железной дороге.В правительстве также оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов в России в целом с учетом сезона летнего спроса на топливо.ПВО уничтожили ракету ВСУ "Нептун" на подлете к КрымуЛетевшая на Крым украинская ракета "Нептун" уничтожена системой ПВО у границы Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо."Над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма", – сообщил Сальдо.Он уточнил, что повреждений и жертв от падения обломков нет. В Крыму объяснили рост числа заболевших COVID-19Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму находится в пределах нормы и связан с сезонностью, рассказала РИА Новости Крым начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.Также она прокомментировала циркуляцию на полуострове различных штаммов COVID-19 и сделала заявление относительно регистрации варианта коронавируса FLiRT. В Крыму появится завод по производству минеральной ватыВ Крыму к 2025 году построят завод по производству минеральной ваты. В поселке Гвардейское Симферопольского района прошла торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства объекта.По словам министра промышленности Крыма Анушавана Агаджаняна, в реализацию проекта планируется вложить ориентировочно 950 миллионов рублей инвестиций. Крымские поезда переходят на летнее расписаниеПригородные поезда в Крыму с 1 июня переходят на летний график движения, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.Уточняется, что расписание некоторых поездов скорректировано, назначены новые остановки и дополнительные рейсы, учтен график движения поездов дальнего следования, чтобы пассажиры могли совершать удобные пересадки на электропоезда.В Севастополе определились с участком для экотехнопаркаВ Севастополе у Первомайского полигона выделили участок под строительство экотехнопарка по переработке твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов.Он отметил, что сейчас идет проектирование нового объекта, появление которого "позволит улучшить показатели полигона, структуру работы города, логистику с учетом увеличения плотности населения".На Ай-Петри открывают благоустроенный турмаршрут1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный туристический маршрут, сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский."С 1 июня откроется маршрут, он уже облагорожен. Там находятся беседки, есть навигация – столбы со стрелками. Так что можно теперь, поднявшись по канатной дороге, подняться на зубцы", – сказал Добровольский.

https://crimea.ria.ru/20240528/ombudsmen-khersonschiny-dostavil-medikamenty-iz-kryma-v-nizhnie-serogozy-1137669882.html

https://crimea.ria.ru/20240528/v-simferopole-v-den-goroda-proydut-besplatnye-ekskursii--kak-popast-1137668156.html

https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-desheveyut-produkty-i-dorozhaet-arenda-1137646929.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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