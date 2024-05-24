https://crimea.ria.ru/20240524/chernomorskiy-flot-v-sevastopole-provodit-trenirovki-so-strelboy-1137546191.html
Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
Учения проводит Черноморский флот в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T12:07
2024-05-24T12:07
2024-05-24T12:07
учения
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Учения проводит Черноморский флот в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.Учения в бухтах Севастополя проводились также два дня назад. Тогда же тренировки со стрельбой проходили и в Новороссийске.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
https://crimea.ria.ru/20240524/sledkom-rassleduet-gibel-v-krymu-dvukh-mirnykh-grazhdan-pri-atake-vsu-1137539239.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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учения, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой