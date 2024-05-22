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В Новороссийске слышна стрельба - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Новороссийске слышна стрельба
В Новороссийске слышна стрельба - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Новороссийске слышна стрельба
Учения со стрельбой проходят утром в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T09:56
2024-05-22T09:56
учения
новороссийск
вооруженные силы россии
новости
краснодарский край
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой проходят утром в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.Накануне в городе также проводились военные учения.В среду утром стало известно, что в Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия.Военные учения проводятся регулярно в Крыму, Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВ Севастополе военные проводят учения
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учения, новороссийск, вооруженные силы россии, новости, краснодарский край, безопасность
В Новороссийске слышна стрельба

Военные учения со стрельбой проводятся в Новороссийске

09:56 22.05.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой проходят утром в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.
"По информации Новороссийской военно-морской базы, 22 мая будут проводиться учебные стрельбы с 09.00 до 10.00", - говорится в сообщении.
Накануне в городе также проводились военные учения.
В среду утром стало известно, что в Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия.
Военные учения проводятся регулярно в Крыму, Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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УченияНовороссийскВооруженные силы РоссииНовостиКраснодарский крайБезопасность
 
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