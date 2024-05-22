https://crimea.ria.ru/20240522/v-novorossiyske-slyshna-strelba-1137482212.html

В Новороссийске слышна стрельба

В Новороссийске слышна стрельба - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Новороссийске слышна стрельба

Учения со стрельбой проходят утром в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T09:56

2024-05-22T09:56

2024-05-22T09:56

учения

новороссийск

вооруженные силы россии

новости

краснодарский край

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой проходят утром в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.Накануне в городе также проводились военные учения.В среду утром стало известно, что в Армянске военные два дня будут проводить учения и тренировки в стрельбе из стрелкового оружия.Военные учения проводятся регулярно в Крыму, Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВ Севастополе военные проводят учения

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, новороссийск, вооруженные силы россии, новости, краснодарский край, безопасность