https://crimea.ria.ru/20240523/glavnoe-za-den-23-maya-1137536138.html

Главное за день: 23 мая

Главное за день: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Главное за день: 23 мая

В США представили карту РФ с зонами возможного поражения американскими ракетами. Российские войска освободили Андреевку в ДНР. Сбиты шесть американских ракет... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T22:41

2024-05-23T22:41

2024-05-23T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В США представили карту РФ с зонами возможного поражения американскими ракетами. Российские войска освободили Андреевку в ДНР. Сбиты шесть американских ракет ATACMS. На ЗАЭС произошло отключение питающей станции ЛЭП. Генерала Петрова обвиняют в хищениях. Генерала Шамарина обвиняют в миллионных взятках.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Карта РФ с зонами возможного поражения ракетами СШАКарту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, представил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол в конгрессе США. Он призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон все активнее нагнетает обстановку разговорами об ударах по России на фоне провалов ВСУ. Это единственный аргумент, который, по мнению Штатов, должен "озадачить" Россию.Освобождение Андреевки в ДНРПодразделения Южной группировки войск ВС РФ взяли под контроль село Андреевка. Расположено оно вблизи Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.Сбиты шесть американских ракет ATACMSРоссийские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 53 беспилотника противника. Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".Отключение на ЗАЭС питающей станции ЛЭПВ четверг на Запорожской АЭС произошло отключение линии 750 кВ "Днепровская". По информации станции, угроз нарушений пределов безопасности нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.Обвинение генерала Попова в хищенияхАрестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов обвиняется в хищениях на сумму в 130 миллионов рублей. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. При этом следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.Обвинение генерала Шамарина в миллионных взяткахНачальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении крупной взятки.По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20240523/temna-ukrainskaya-noch-po-vsey-strane-kruglosutochnye-otklyucheniya-sveta-1137521563.html

https://crimea.ria.ru/20240523/vopros-obmena-plennymi---moskalkova-obratilas-k-ombudsmenu-ukrainy-1137530671.html

https://crimea.ria.ru/20240523/glavkom-vsu-nazval-samye-problemnye-tochki-v-ukrainskoy-oborone-1137532421.html

https://crimea.ria.ru/20240523/prezidenta-irana-ebrakhima-raisi-pokhoronili-v-meshkhede-1137535096.html

https://crimea.ria.ru/20240523/arestovan-nachalnik-upravleniya-departamenta-minoborony-po-gosoboronzakazu-1137533148.html

украина

сша

заэс (запорожская атомная электростанция)

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