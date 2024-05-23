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Главное за день: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Главное за день: 23 мая
Главное за день: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Главное за день: 23 мая
В США представили карту РФ с зонами возможного поражения американскими ракетами. Российские войска освободили Андреевку в ДНР. Сбиты шесть американских ракет... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T22:41
2024-05-23T22:41
главное за день
новости
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
в мире
украина
сша
энтони блинкен
вадим шамарин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В США представили карту РФ с зонами возможного поражения американскими ракетами. Российские войска освободили Андреевку в ДНР. Сбиты шесть американских ракет ATACMS. На ЗАЭС произошло отключение питающей станции ЛЭП. Генерала Петрова обвиняют в хищениях. Генерала Шамарина обвиняют в миллионных взятках.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Карта РФ с зонами возможного поражения ракетами СШАКарту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, представил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол в конгрессе США. Он призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон все активнее нагнетает обстановку разговорами об ударах по России на фоне провалов ВСУ. Это единственный аргумент, который, по мнению Штатов, должен "озадачить" Россию.Освобождение Андреевки в ДНРПодразделения Южной группировки войск ВС РФ взяли под контроль село Андреевка. Расположено оно вблизи Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.Сбиты шесть американских ракет ATACMSРоссийские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 53 беспилотника противника. Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".Отключение на ЗАЭС питающей станции ЛЭПВ четверг на Запорожской АЭС произошло отключение линии 750 кВ "Днепровская". По информации станции, угроз нарушений пределов безопасности нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.Обвинение генерала Попова в хищенияхАрестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов обвиняется в хищениях на сумму в 130 миллионов рублей. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. При этом следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.Обвинение генерала Шамарина в миллионных взяткахНачальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении крупной взятки.По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20240523/temna-ukrainskaya-noch-po-vsey-strane-kruglosutochnye-otklyucheniya-sveta-1137521563.html
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https://crimea.ria.ru/20240523/arestovan-nachalnik-upravleniya-departamenta-minoborony-po-gosoboronzakazu-1137533148.html
украина
сша
заэс (запорожская атомная электростанция)
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главное за день, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, в мире, украина, сша, энтони блинкен, вадим шамарин, иван попов, заэс (запорожская атомная электростанция)
Главное за день: 23 мая

Главные события и заявления четверга, 23 мая

22:41 23.05.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В США представили карту РФ с зонами возможного поражения американскими ракетами. Российские войска освободили Андреевку в ДНР. Сбиты шесть американских ракет ATACMS. На ЗАЭС произошло отключение питающей станции ЛЭП. Генерала Петрова обвиняют в хищениях. Генерала Шамарина обвиняют в миллионных взятках.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Карта РФ с зонами возможного поражения ракетами США

Карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, представил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол в конгрессе США. Он призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон все активнее нагнетает обстановку разговорами об ударах по России на фоне провалов ВСУ. Это единственный аргумент, который, по мнению Штатов, должен "озадачить" Россию.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света

Освобождение Андреевки в ДНР

Подразделения Южной группировки войск ВС РФ взяли под контроль село Андреевка. Расположено оно вблизи Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
17:54
Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины

Сбиты шесть американских ракет ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 53 беспилотника противника. Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
18:43
Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

Отключение на ЗАЭС питающей станции ЛЭП

В четверг на Запорожской АЭС произошло отключение линии 750 кВ "Днепровская". По информации станции, угроз нарушений пределов безопасности нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
20:57
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед

Обвинение генерала Попова в хищениях

Арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов обвиняется в хищениях на сумму в 130 миллионов рублей. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. При этом следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.

Обвинение генерала Шамарина в миллионных взятках

Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении крупной взятки.
По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
 
Главное за деньНовостиАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенВадим ШамаринИван ПоповЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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