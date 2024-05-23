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Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T13:42
2024-05-23T13:42
2024-05-23T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машины, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Андреевку в ДНРВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПочему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
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новости сво, пво, новости, министерство обороны рф, ракеты atacms, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
Российские средства ПВО сбили за сутки шесть американских ракет ATACMS - Минобороны
13:42 23.05.2024 (обновлено: 14:05 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", – говорится в сообщении
Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машины, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.
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