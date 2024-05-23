https://crimea.ria.ru/20240523/rossiyskaya-pvo-sbila-shest-amerikanskikh-raket-atacms-za-sutki-1137520954.html

Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки

Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T13:42

2024-05-23T13:42

2024-05-23T14:05

новости сво

пво

новости

министерство обороны рф

ракеты atacms

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машины, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Андреевку в ДНРВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПочему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, новости, министерство обороны рф, ракеты atacms, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии