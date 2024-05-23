Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/rossiyskaya-pvo-sbila-shest-amerikanskikh-raket-atacms-za-sutki-1137520954.html
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T13:42
2024-05-23T14:05
новости сво
пво
новости
министерство обороны рф
ракеты atacms
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машины, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Андреевку в ДНРВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПочему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_363:0:2200:1378_1920x0_80_0_0_b586486d4821b32ddaa85e020063368b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, новости, министерство обороны рф, ракеты atacms, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки

Российские средства ПВО сбили за сутки шесть американских ракет ATACMS - Минобороны

13:42 23.05.2024 (обновлено: 14:05 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и более 50 беспилотников противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", – говорится в сообщении
Также уничтожены три управляемые авиационные бомбы Hаmmer французского производства, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машины, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Андреевку в ДНР
ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта
Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
 
Новости СВОПВОНовостиМинистерство обороны РФРакеты ATACMSВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
14:02ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе
13:42Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
13:33Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
13:23Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе
13:08Армия России освободила Андреевку в ДНР
12:32Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
12:31В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге
12:26В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
12:23Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
12:22Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов
12:09Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе
11:48Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США
11:31В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу
11:17Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма"
11:02Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
10:46Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Симферополе
10:25Российским туристам запретили въезд в еще одну страну
10:12Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
10:02Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
Лента новостейМолния