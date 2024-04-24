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Главное за день: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Главное за день: 24 апреля
Главное за день: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Главное за день: 24 апреля
ВСУ потеряли более тысячи боевиков за сутки. Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Замминистра обороны Иванова арестовали. Россия и Украина впервые... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T22:19
2024-04-24T22:19
главное за день
алексей пушков
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
тимур иванов
сша
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более тысячи боевиков за сутки. Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Замминистра обороны Иванова арестовали. Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям. Запад замалчивает целенаправленные убийства ВСУ российских журналистов. Число терактов в России за год выросло более чем втрое.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные уничтожили почти 300 украинских беспилотников, полтора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства, поразили вражеский цех производства дронов, хранилище топлива ВСУ, живую силу и военную технику в 117 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ. Также ВС РФ уничтожили 1015 украинских боевиков, отразили 16 контратак противника, заняли более выгодные рубежи на отдельных участках фронта. Помощь УкраинеПрезидент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. Арест замминистраБасманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Фигуранту по данному делу - Сергею Бородину - также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Переговоры по детямРоссия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи. Еще 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 - в Россию, сообщила в среду на пресс-конференции во время визита в Катар уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Статистика терактовЧисло террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений, сообщил в среду генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Одной из значимых сфер приложения усилий всех уполномоченных органов в 2023 году оставалась работа по противодействию экстремизму и терроризму. Тем не менее, в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз. Заявление ПушковаИз всех международных организаций только ООН осудила убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, заявил в среду председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совфеда РФ Алексей Пушков. Однако, судя по поведению украинских властей и продолжающихся целенаправленных ударах по российским журналистам, ОБСЕ закрывает глаза на преступления украинского режима и не предпринимает никаких действий, чтобы потребовать у украинских властей прекратить убийства журналистов.
https://crimea.ria.ru/20240424/putin-provel-soveschanie-po-likvidatsii-posledstviy-pavodka--glavnoe-1136818774.html
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96
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главное за день, алексей пушков, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), тимур иванов, сша, украина, всу (вооруженные силы украины), новости
Главное за день: 24 апреля

Главные события и заявления вторника, 24 апреля

22:19 24.04.2024
 
© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более тысячи боевиков за сутки. Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Замминистра обороны Иванова арестовали. Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям. Запад замалчивает целенаправленные убийства ВСУ российских журналистов. Число терактов в России за год выросло более чем втрое.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные уничтожили почти 300 украинских беспилотников, полтора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства, поразили вражеский цех производства дронов, хранилище топлива ВСУ, живую силу и военную технику в 117 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Также ВС РФ уничтожили 1015 украинских боевиков, отразили 16 контратак противника, заняли более выгодные рубежи на отдельных участках фронта.

Помощь Украине

Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
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Арест замминистра

Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Фигуранту по данному делу - Сергею Бородину - также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Переговоры по детям

Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи. Еще 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 - в Россию, сообщила в среду на пресс-конференции во время визита в Катар уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Запуск американской ракеты ATACMS
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США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон

Статистика терактов

Число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений, сообщил в среду генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Одной из значимых сфер приложения усилий всех уполномоченных органов в 2023 году оставалась работа по противодействию экстремизму и терроризму. Тем не менее, в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз.

Заявление Пушкова

Из всех международных организаций только ООН осудила убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, заявил в среду председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совфеда РФ Алексей Пушков. Однако, судя по поведению украинских властей и продолжающихся целенаправленных ударах по российским журналистам, ОБСЕ закрывает глаза на преступления украинского режима и не предпринимает никаких действий, чтобы потребовать у украинских властей прекратить убийства журналистов.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
21:43
Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США
 
Главное за деньАлексей ПушковПолитикаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Тимур ИвановСШАУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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22:57Главные новости Крыма: 24 апреля
22:42Переброска вооружений на Украину начинается немедленно - Салливан
22:35Ночные стрельбы в Севастополе связаны с учениями флота
22:19Главное за день: 24 апреля
21:43Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США
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20:14"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
20:09США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
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