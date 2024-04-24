Главное за день: 24 апреля
Главные события и заявления вторника, 24 апреля
© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден
© AFP 2024 / SAUL LOEB
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более тысячи боевиков за сутки. Байден подписал пакет законов о помощи Украине. Замминистра обороны Иванова арестовали. Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям. Запад замалчивает целенаправленные убийства ВСУ российских журналистов. Число терактов в России за год выросло более чем втрое.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российские военные уничтожили почти 300 украинских беспилотников, полтора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства, поразили вражеский цех производства дронов, хранилище топлива ВСУ, живую силу и военную технику в 117 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Также ВС РФ уничтожили 1015 украинских боевиков, отразили 16 контратак противника, заняли более выгодные рубежи на отдельных участках фронта.
Помощь Украине
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Арест замминистра
Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, он заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Фигуранту по данному делу - Сергею Бородину - также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Переговоры по детям
Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи. Еще 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 - в Россию, сообщила в среду на пресс-конференции во время визита в Катар уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Статистика терактов
Число террористических актов в России выросло более чем втрое, за прошлый год зарегистрировано почти 2,5 тысячи таких преступлений, сообщил в среду генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Одной из значимых сфер приложения усилий всех уполномоченных органов в 2023 году оставалась работа по противодействию экстремизму и терроризму. Тем не менее, в стране сохраняется высокий уровень террористических угроз.
Заявление Пушкова
Из всех международных организаций только ООН осудила убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, заявил в среду председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совфеда РФ Алексей Пушков. Однако, судя по поведению украинских властей и продолжающихся целенаправленных ударах по российским журналистам, ОБСЕ закрывает глаза на преступления украинского режима и не предпринимает никаких действий, чтобы потребовать у украинских властей прекратить убийства журналистов.