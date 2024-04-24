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Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров
Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров
Из всех международных организаций только ООН осудила убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. Об этом в ходе заседания Совфеда РФ в среду... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T13:03
2024-04-24T13:07
алексей пушков
обсе
пасе
новости
журналистика
совет федерации
семен еремин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Из всех международных организаций только ООН осудила убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. Об этом в ходе заседания Совфеда РФ в среду заявил председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент "Известий" работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В издании отметили, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина военкор Еремин был награжден орденом Мужества посмертно.Сенатор подчеркнул, что право на свободу информации, право на ее распространение, как и право журналиста на осуществлении профессиональной деятельности, закреплено в основополагающих международных документах. И добавил, что закономерно это подлое убийство осудила Организация объединенных наций. В частности, представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель Еремина, заявил, что "все убийства журналистов необходимо полноценно расследовать"."В ОБСЕ существует институт представителя по вопросам свободы СМИ. Однако приходится констатировать, что нынешний представитель фактически сняла с себя обязанность по защите СМИ, в частности – российских журналистов, – продолжил Пушков. – И в прошлом году наша комиссия направила в ОБСЕ обращение в связи с убийством ВСУ 22 июля 2023 года корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, и нанесением увечий фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому, корреспонденту "Известий" Константину Большакову и оператору "Известий" Дмитрию Шикову".В ответ на это обращение представитель ОБСЕ Тереза Ребейро сообщила, что "будет внимательно мониторить ситуацию с обеспечением безопасности журналистов в контексте конфликта на Украине".Он подчеркнул, что, не смотря на все попытки западных стран замолчать такого рода преступления, комиссия по информационной политике намерена продолжать работу."Будем обращаться в международные журналистские организации, привлекать к этим преступлениям внимание наших коллег за рубежом, призывать их осудить убийство Сергея Еремина и покушение на жизнь других российских журналистов. В мире много людей, которые готовы услышать наш голос, и мы уверены, что они его услышат", – резюмировал Пушков.В свою очередь спикер Валентина Матвиенко подтвердила, что от ОБСЕ, ПАСЕ и других организаций не поступило адекватной реакции на требование осудить убийства российских журналистов. И добавила, что Совфед РФ будет последовательно информировать эти организации о преступлениях киевского режима в отношении российских представителей СМИ и добиваться от них реакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора ЕреминаВ Екатеринбурге простились с военкором РИА Новости ЖуравлевымПострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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алексей пушков, обсе, пасе, новости, журналистика, совет федерации, семен еремин
Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров

Запад замалчивает целенаправленные убийства ВСУ российских журналистов

13:03 24.04.2024 (обновлено: 13:07 24.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Из всех международных организаций только ООН осудила убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. Об этом в ходе заседания Совфеда РФ в среду заявил председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Семен Еремин погиб в зоне спецоперации 19 апреля 2024 года в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент "Известий" работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. В издании отметили, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина военкор Еремин был награжден орденом Мужества посмертно.

"От имени комиссии по информационной политики и взаимодействию со СМИ хочу выразить негодования по поводу целенаправленного убийства ВСУ военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. Негодование, которое, абсолютно убежден, разделяют все в Совете Федерации", – сказал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что право на свободу информации, право на ее распространение, как и право журналиста на осуществлении профессиональной деятельности, закреплено в основополагающих международных документах. И добавил, что закономерно это подлое убийство осудила Организация объединенных наций. В частности, представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель Еремина, заявил, что "все убийства журналистов необходимо полноценно расследовать".
"В ОБСЕ существует институт представителя по вопросам свободы СМИ. Однако приходится констатировать, что нынешний представитель фактически сняла с себя обязанность по защите СМИ, в частности – российских журналистов, – продолжил Пушков. – И в прошлом году наша комиссия направила в ОБСЕ обращение в связи с убийством ВСУ 22 июля 2023 года корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, и нанесением увечий фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому, корреспонденту "Известий" Константину Большакову и оператору "Известий" Дмитрию Шикову".
В ответ на это обращение представитель ОБСЕ Тереза Ребейро сообщила, что "будет внимательно мониторить ситуацию с обеспечением безопасности журналистов в контексте конфликта на Украине".

"Однако, судя по поведению украинских властей и продолжающихся целенаправленных ударах по российским журналистам, ОБСЕ закрывает глаза на преступления украинского режима и не предпринимает никаких действий, чтобы потребовать у украинских властей прекратить убийства журналистов, чем, безусловно, дискредитирует те высокие принципы, которыми обязалась руководствоваться", – уверен сенатор.

Он подчеркнул, что, не смотря на все попытки западных стран замолчать такого рода преступления, комиссия по информационной политике намерена продолжать работу.
"Будем обращаться в международные журналистские организации, привлекать к этим преступлениям внимание наших коллег за рубежом, призывать их осудить убийство Сергея Еремина и покушение на жизнь других российских журналистов. В мире много людей, которые готовы услышать наш голос, и мы уверены, что они его услышат", – резюмировал Пушков.
В свою очередь спикер Валентина Матвиенко подтвердила, что от ОБСЕ, ПАСЕ и других организаций не поступило адекватной реакции на требование осудить убийства российских журналистов. И добавила, что Совфед РФ будет последовательно информировать эти организации о преступлениях киевского режима в отношении российских представителей СМИ и добиваться от них реакции.
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