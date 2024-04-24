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Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак
Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак
Российские военные за сутки уничтожили еще 1015 украинских боевиков, отразили 16 контратак противника, заняли более выгодные рубежи на отдельных участках... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T15:29
2024-04-24T15:50
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1015 украинских боевиков, отразили 16 контратак противника, заняли более выгодные рубежи на отдельных участках фронта. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.На западном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отражена контратака штурмовиков ВСУ. Противник потерял до 30 боевиков, три автомобиля, две САУ "Гвоздика", уничтожена американская боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили семь контратак. Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей. Поражены американские гаубица М777 и орудие М119, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30.На восточном направлении заняты более выгодные рубежи, отражена контратака, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и САУ "Гвоздика".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и американское 105-мм орудие М119.Сутками ранее российские военные уничтожили еще 1050 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных участках фронта. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперацииВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак

ВС РФ за сутки уничтожили еще 1015 украинских боевиков – Минобороны

15:29 24.04.2024 (обновлено: 15:50 24.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1015 украинских боевиков, отразили 16 контратак противника, заняли более выгодные рубежи на отдельных участках фронта. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.
На западном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отражена контратака штурмовиков ВСУ. Противник потерял до 30 боевиков, три автомобиля, две САУ "Гвоздика", уничтожена американская боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили семь контратак. Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей. Поражены американские гаубица М777 и орудие М119, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30.
На восточном направлении заняты более выгодные рубежи, отражена контратака, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и САУ "Гвоздика".
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и американское 105-мм орудие М119.
Сводка МинобороныСводка Минобороны
Сутками ранее российские военные уничтожили еще 1050 украинских боевиков, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на разных участках фронта.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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