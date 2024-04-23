https://crimea.ria.ru/20240423/tysyachnye-poteri-vsu-vs-rf-prodolzhaet-zanimat-vygodnye-rubezhi-1136783978.html

Тысячные потери ВСУ: ВС РФ продолжает занимать выгодные рубежи

Тысячные потери ВСУ: ВС РФ продолжает занимать выгодные рубежи - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Тысячные потери ВСУ: ВС РФ продолжает занимать выгодные рубежи

Российские военные за сутки уничтожили еще 1050 украинских боевиков, улучшили тактическое положениеи и заняди более выгодные рубежи на разных участках фронта,... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T15:59

2024-04-23T15:59

2024-04-23T15:59

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1050 украинских боевиков, улучшили тактическое положениеи и заняди более выгодные рубежи на разных участках фронта, сообщает во вторник Минобороны РФ.На западной линии российские военные заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 20-тибоевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и 152- миллиметровое орудие Д-20.На южном фронте российская группировка улучшила тактическое положение по переднему краю, разбили до 500 военнослужащих ВСУ, три вражеских танка, БМП, пять автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.Тактическое положение также улучшено подразделениями группировки войск "Центр" , бойцы которой за минувшие сутки также отразили девять контратак противника, уничтожили до 360-ти боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы "Мста-Б", Д-30 и американскую М777, САУ "Гвоздика" и орудие М101.На восточном участке фронте заняты более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 95-ти военнослужащих, три автомобиля, САУ Caesar, производства Франции, станция радиоэлектронной борьбы "Нота"."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155 мм гаубицу М777, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", – сообщили в Минобороны.Сутками ранее ВСУ провели 16 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков. Потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков"Русские выигрывают": в США признали свое поражение на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика