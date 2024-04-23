https://crimea.ria.ru/20240423/vs-rf-sbili-sotnyu-dronov-v-nebe-i-unichtozhili-sklad-bespilotnikov-vsu-1136782940.html

ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ

ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 23.04.2024

ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки сбили 104 украинких беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T15:37

2024-04-23T15:37

2024-04-23T16:06

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 104 украинких беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ.Кроме того, российсике средсва ПВО за сутки сбили 104 украинских беспилотника, тактическую ракету "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", четыре авиационные управляемые бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21252 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеровРаботает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотниковАрмия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу