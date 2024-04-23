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ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ
ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ
Российские военные за сутки сбили 104 украинких беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T15:37
2024-04-23T16:06
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
авиация
артиллерия
ракетные войска
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 104 украинких беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ.Кроме того, российсике средсва ПВО за сутки сбили 104 украинских беспилотника, тактическую ракету "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", четыре авиационные управляемые бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21252 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеровРаботает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотниковАрмия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу
ВС РФ сбили сотню дронов в небе и уничтожили склад беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили вражеский склад БПЛА и сбили больше сотни дронов

15:37 23.04.2024 (обновлено: 16:06 23.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 104 украинких беспилотника и уничтожили вражеский склад дронов, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, поражены склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Кроме того, российсике средсва ПВО за сутки сбили 104 украинских беспилотника, тактическую ракету "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", четыре авиационные управляемые бомбы Hammer.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22633 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15824 танка и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21252 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАвиацияАртиллерияРакетные войскаПотери ВСУ
 
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