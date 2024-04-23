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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов - биография

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, задержанный в Москве по подозрению в получении взятки, занимал этот пост с 2016 года. До этого он был генеральным... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T21:55

2024-04-23T21:55

2024-04-23T22:18

тимур иванов

министерство обороны рф

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

справка

биография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, задержанный в Москве по подозрению в получении взятки, занимал этот пост с 2016 года. До этого он был генеральным директором АО "Оборонстрой", сообщается в биографической справке на сайте Минобороны РФ.В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, имеет научную степень кандидата экономических наук, звания почетного работника ТЭК и заслуженного строителя Российской Федерации.С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, после чего занял должность председателя Правительства Московской области.С 2013 по 2016 год — генеральный директор АО "Оборонстрой". Как указано на сайте компании, она занимается строительством жилья для военнослужащих, а также социально важных и стратегических объектов военного назначения. Объединяет группу компаний в сферах проектирования, строительства, производства, логистики и энергетики.В мае 2016 г. был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании Тимура Иванова по подозрению в преступлении, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).В начале марта Тимур Иванов инспектировал строительство филиала МДЦ "Артек" - детского центра "Корсунь" в Севастополе, а также масштабный проект историко-археологического парка, реализуемый на бывших землях Минобороны в районе древнего города Херсонес Таврический.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеЭкс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО8 лет за взятку и халатность: вступил в силу приговор экс-чиновнику

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тимур иванов, министерство обороны рф, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), справка, биография