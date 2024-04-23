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Главные новости Крыма: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Главные новости Крыма: 23 апреля
Главные новости Крыма: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Главные новости Крыма: 23 апреля
В Крыму сорваны поставки жизненно важных медицинских препаратов – глава минздрава может покинуть пост. Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы... РИА Новости Крым, 23.04.2024
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крым
новости крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
общество
бессмертный полк
симферопольский район
сергей аксенов
минздрав крыма
константин скорупский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму сорваны поставки жизненно важных медицинских препаратов – глава минздрава может покинуть пост. Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы Симферопольского района, который курирует ЖКХ. На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра. Глава Республики рассказал, угрожают ли Крыму наземные операции ВСУ. В Крыму не состоится очное шествие "Бессмертного полка".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму сорваны поставки лекарствМинистр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.По словам министра, 30 наименований препаратов уже поступили на склады "Крым-Фармации", однако на их прием необходимо время. Еще 50 позиций должны быть доставлены до 15 мая.Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского районаГлава республики Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство. Такое заявление он сделал по итогу рабочей поездки."Первое, что бросилось в глаза на улицах массива Живописное, – навалы мусора. К сожалению, уборка и вывоз ТКО здесь организованы на низком уровне. Убежден, что заместителю главы администрации района, курирующему ЖКХ, должен быть объявлен выговор за неудовлетворительную работу", - написал он в своем Telegram-канале.Руководитель региона поручил до первого мая составить график грейдирования дорог в кооперативах и СНТ.На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотраВ преддверии майских праздников на Крымском мосту планируют увеличить количество досмотровых пунктов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - сказал он.Угрожают ли Крыму сухопутные операцииНикакие сухопутные операции полуострову не угрожают, в Крыму принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, заверил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что, несмотря на близкое расположение к зоне проведения спецоперации, в регионе достаточно сил для сдерживания любой ситуации.Очного шествия "Бессмертного полка" в Крыму не будетШествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.
https://crimea.ria.ru/20240423/kogda-v-krym-postupyat-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-dlya-lgotnikov-1136790436.html
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крымский мост
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Главные новости Крыма: 23 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления 23 апреля

23:04 23.04.2024
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкАптеки в Крыму
Аптеки в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму сорваны поставки жизненно важных медицинских препаратов – глава минздрава может покинуть пост. Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы Симферопольского района, который курирует ЖКХ. На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра. Глава Республики рассказал, угрожают ли Крыму наземные операции ВСУ. В Крыму не состоится очное шествие "Бессмертного полка".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму сорваны поставки лекарств

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.
По словам министра, 30 наименований препаратов уже поступили на склады "Крым-Фармации", однако на их прием необходимо время. Еще 50 позиций должны быть доставлены до 15 мая.
Сеть аптек - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
20:27
Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников

Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района

Глава республики Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство. Такое заявление он сделал по итогу рабочей поездки.
"Первое, что бросилось в глаза на улицах массива Живописное, – навалы мусора. К сожалению, уборка и вывоз ТКО здесь организованы на низком уровне. Убежден, что заместителю главы администрации района, курирующему ЖКХ, должен быть объявлен выговор за неудовлетворительную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Руководитель региона поручил до первого мая составить график грейдирования дорог в кооперативах и СНТ.

На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

В преддверии майских праздников на Крымском мосту планируют увеличить количество досмотровых пунктов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - сказал он.
Министр транспорта Крыма Николай Лукшенко на накопительной парковке грузовиков у Керченской паромной переправы
21:01
В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков

Угрожают ли Крыму сухопутные операции

Никакие сухопутные операции полуострову не угрожают, в Крыму принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, заверил глава РК Сергей Аксенов.
Глава республики отметил, что, несмотря на близкое расположение к зоне проведения спецоперации, в регионе достаточно сил для сдерживания любой ситуации.

Очного шествия "Бессмертного полка" в Крыму не будет

Шествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.
"Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате", – сказала она.
Празднование Дня Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
18:1980 лет освобождения Крыма
Как можно отпраздновать День Победы в России
 
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Заголовок открываемого материала
23:04Главные новости Крыма: 23 апреля
22:58Главное за день: 23 апреля
22:41В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
22:27Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
21:58Новый пакет помощи Украине: что показало голосование в Конгрессе США
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21:48Путину доложили о задержании замминистра обороны РФ – Песков
21:36В Керчи в пяти метрах от берега обнаружили снаряды времен войны
21:25Замминистра обороны России задержан по подозрению в получении взятки
21:11ВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
21:01В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков
20:54В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть пост
20:41Как подготовиться к походу в горы
20:27Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников
20:09Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование Запада
19:57Строительство БАМа будет продолжено – Путин
19:44Крупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
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19:17Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора
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