https://crimea.ria.ru/20240423/glavnye-novosti-kryma--23-aprelya-1136793580.html

Главные новости Крыма: 23 апреля

Главные новости Крыма: 23 апреля - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Главные новости Крыма: 23 апреля

В Крыму сорваны поставки жизненно важных медицинских препаратов – глава минздрава может покинуть пост. Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T23:04

2024-04-23T23:04

2024-04-23T23:04

крым

новости крыма

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

общество

бессмертный полк

симферопольский район

сергей аксенов

минздрав крыма

константин скорупский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму сорваны поставки жизненно важных медицинских препаратов – глава минздрава может покинуть пост. Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы Симферопольского района, который курирует ЖКХ. На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра. Глава Республики рассказал, угрожают ли Крыму наземные операции ВСУ. В Крыму не состоится очное шествие "Бессмертного полка".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму сорваны поставки лекарствМинистр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.По словам министра, 30 наименований препаратов уже поступили на склады "Крым-Фармации", однако на их прием необходимо время. Еще 50 позиций должны быть доставлены до 15 мая.Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского районаГлава республики Сергей Аксенов объявит выговор заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство. Такое заявление он сделал по итогу рабочей поездки."Первое, что бросилось в глаза на улицах массива Живописное, – навалы мусора. К сожалению, уборка и вывоз ТКО здесь организованы на низком уровне. Убежден, что заместителю главы администрации района, курирующему ЖКХ, должен быть объявлен выговор за неудовлетворительную работу", - написал он в своем Telegram-канале.Руководитель региона поручил до первого мая составить график грейдирования дорог в кооперативах и СНТ.На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотраВ преддверии майских праздников на Крымском мосту планируют увеличить количество досмотровых пунктов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - сказал он.Угрожают ли Крыму сухопутные операцииНикакие сухопутные операции полуострову не угрожают, в Крыму принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, заверил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что, несмотря на близкое расположение к зоне проведения спецоперации, в регионе достаточно сил для сдерживания любой ситуации.Очного шествия "Бессмертного полка" в Крыму не будетШествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

https://crimea.ria.ru/20240423/kogda-v-krym-postupyat-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-dlya-lgotnikov-1136790436.html

https://crimea.ria.ru/20240423/v-ocheredi-na-kerchenskoy-pereprave-zhdut-137-gruzovikov-1136791232.html

https://crimea.ria.ru/20240423/kak-mozhno-otprazdnovat-den-pobedy-v-rossii-1136786160.html

крым

крымский мост

симферопольский район

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