https://crimea.ria.ru/20240423/aksenov-obyavit-vygovor-zamglavy-simferopolskogo-rayona-za-navaly-musora-1136788411.html

Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора

Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора

Заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство, будет объявлен выговор. Такое заявление по итогу рабочей поездки сделал... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T19:17

2024-04-23T19:17

2024-04-23T19:22

крым

сергей аксенов

симферопольский район

жкх

мусор

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство, будет объявлен выговор. Такое заявление по итогу рабочей поездки сделал глава РК Сергей Аксенов.Руководитель региона поручил до первого мая составить график грейдирования дорог в кооперативах и СНТ. "Как минимум, центральные улицы должны иметь гравийное покрытие. В целом, необходимо продумать включение территорий массивов в границы поселения либо рассмотреть возможность создания отдельных административных единиц. Это позволит эффективнее решать вопросы благоустройства", - отметил Аксенов.Кроме того, до 1 июля Аксенов поручил завершить грейдирование или сделать ямочный ремонт дорог в жилом массиве Давыдовка, а также на улицах и в проездах по дворам многоэтажек поселка городского типа Молодежное.

крым

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, симферопольский район, жкх, мусор, новости крыма