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Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора
Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора
Заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство, будет объявлен выговор. Такое заявление по итогу рабочей поездки сделал... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T19:17
2024-04-23T19:22
крым
сергей аксенов
симферопольский район
жкх
мусор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство, будет объявлен выговор. Такое заявление по итогу рабочей поездки сделал глава РК Сергей Аксенов.Руководитель региона поручил до первого мая составить график грейдирования дорог в кооперативах и СНТ. "Как минимум, центральные улицы должны иметь гравийное покрытие. В целом, необходимо продумать включение территорий массивов в границы поселения либо рассмотреть возможность создания отдельных административных единиц. Это позволит эффективнее решать вопросы благоустройства", - отметил Аксенов.Кроме того, до 1 июля Аксенов поручил завершить грейдирование или сделать ямочный ремонт дорог в жилом массиве Давыдовка, а также на улицах и в проездах по дворам многоэтажек поселка городского типа Молодежное.
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крым, сергей аксенов, симферопольский район, жкх, мусор, новости крыма
Материал дополняется
Аксенов объявит выговор замглавы Симферопольского района за навалы мусора

Аксенов пригрозил выговором замглавы Симферопольского района по ЖКХ

19:17 23.04.2024 (обновлено: 19:22 23.04.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов с рабочей поездкой в Симферопольском районе Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов с рабочей поездкой в Симферопольском районе Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Заместителю главы Симферопольского района, курирующему жилищно-коммунальное хозяйство, будет объявлен выговор. Такое заявление по итогу рабочей поездки сделал глава РК Сергей Аксенов.
"Первое, что бросилось в глаза на улицах массива Живописное, – навалы мусора. К сожалению, уборка и вывоз ТКО здесь организованы на низком уровне. Убежден, что заместителю главы администрации района, курирующему ЖКХ, должен быть объявлен выговор за неудовлетворительную работу", - написал он в своем Telegram-канале.
Руководитель региона поручил до первого мая составить график грейдирования дорог в кооперативах и СНТ.
"Как минимум, центральные улицы должны иметь гравийное покрытие. В целом, необходимо продумать включение территорий массивов в границы поселения либо рассмотреть возможность создания отдельных административных единиц. Это позволит эффективнее решать вопросы благоустройства", - отметил Аксенов.
Кроме того, до 1 июля Аксенов поручил завершить грейдирование или сделать ямочный ремонт дорог в жилом массиве Давыдовка, а также на улицах и в проездах по дворам многоэтажек поселка городского типа Молодежное.
 
КрымСергей АксеновСимферопольский районЖКХМусорНовости Крыма
 
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