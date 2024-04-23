https://crimea.ria.ru/20240423/na-krymskom-mostu-uvelichat-chislo-punktov-dosmotra-1136777743.html

На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра - РИА Новости Крым, 23.04.2024

На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

На Крымском мосту к майским праздникам в в преддверии курортного сезона планируют увеличить количество досмотровых пунктов. Об этом сообщил глава Республики... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:51

2024-04-23T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к майским праздникам в в преддверии курортного сезона планируют увеличить количество досмотровых пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой.Аксенов напомнил, что дорога из Ростовской области через новые российские регионы полностью отремонтирована. Она является альтернативным коридором в Крым. Протяженность - 387 км. Дорога проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около 6-7 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиКрым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, новости, логистика, транспорт