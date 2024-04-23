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На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра - РИА Новости Крым, 23.04.2024
На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
На Крымском мосту к майским праздникам в в преддверии курортного сезона планируют увеличить количество досмотровых пунктов. Об этом сообщил глава Республики... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:51
2024-04-23T12:51
2024-04-23T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к майским праздникам в в преддверии курортного сезона планируют увеличить количество досмотровых пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой.Аксенов напомнил, что дорога из Ростовской области через новые российские регионы полностью отремонтирована. Она является альтернативным коридором в Крым. Протяженность - 387 км. Дорога проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около 6-7 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиКрым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов
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крым, новости крыма, сергей аксенов, новости, логистика, транспорт
На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
На Крымском мосту к майским праздникам увеличат число пунктов досмотра - Аксенов
12:51 23.04.2024 (обновлено: 12:56 23.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к майским праздникам в в преддверии курортного сезона планируют увеличить количество досмотровых пунктов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой.
"В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов. Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Аксенов напомнил, что дорога из Ростовской области через новые российские регионы полностью отремонтирована. Она является альтернативным коридором в Крым. Протяженность - 387 км. Дорога проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около 6-7 часов.
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