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Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса
Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса
В НАТО не видят условий для вступления Украины в альянс к саммиту в Вашингтоне, который состоится в июле текущего года. Такое заявление сделал замгенсека НАТО... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T21:42
2024-04-18T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В НАТО не видят условий для вступления Украины в альянс к саммиту в Вашингтоне, который состоится в июле текущего года. Такое заявление сделал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне.5 апреля стало известно, что Украина не получит приглашение о вступлении в НАТО в ходе назначенного на июль саммита в Вашингтоне. При этом уточняется, что в альянсе рассматривают для Киева некий промежуточный вариант, который бы показал, что Украина в долгосрочной перспективе может быть обеспечена поддержкой.4 апреля страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, организация позволит использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. При этом политик отметил, что это якобы не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко в свою очередь заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.Читайте также на РИА Новости Крым:Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороныНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - СтолтенбергНа месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона
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нато, новости, украина, политика, в мире
Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса

Украина не сможет стать членом альянса к саммиту в Вашингтоне

21:42 18.04.2024 (обновлено: 22:03 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В НАТО не видят условий для вступления Украины в альянс к саммиту в Вашингтоне, который состоится в июле текущего года. Такое заявление сделал замгенсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне.

"Я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", – цитирует Джоанэ РИА Новости.

5 апреля стало известно, что Украина не получит приглашение о вступлении в НАТО в ходе назначенного на июль саммита в Вашингтоне. При этом уточняется, что в альянсе рассматривают для Киева некий промежуточный вариант, который бы показал, что Украина в долгосрочной перспективе может быть обеспечена поддержкой.
4 апреля страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, организация позволит использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. При этом политик отметил, что это якобы не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко в свою очередь заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.
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