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На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона
На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона - РИА Новости Крым, 09.04.2024
На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, так же как и Финляндии со Швецией, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T23:08
2024-04-09T23:25
пентагон
ллойд остин
нато
украина
финляндия
швеция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны США Ллойд Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, так же как и Финляндии со Швецией, пишет РИА Новости.Во время слушаний в сенате США законодатели обратились к главе оборонного ведомства с вопросом, хотел бы он на месте России присоединения Киева к Североатлантическому альянсу."Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого", – ответил шеф Пентагона.Остин добавил, что на месте Москвы он также не хотел бы вступления в НАТО Швеции и Финляндии, которые уже являются членами альянса.На прошлой неделе стало известно, что Украина не получит приглашение о вступлении в НАТО в ходе назначенного на июль саммита в Вашингтоне. При этом уточняется, что в альянсе рассматривают для Киева некий промежуточный вариант, который бы показал, что Украина в долгосрочной перспективе может быть обеспечена поддержкой.4 апреля страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, организация позволит использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. При этом политик отметил, что это якобы не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко в свою очередь заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и ФинляндииНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – СтолтенбергВ Крыму прокомментировали атаки на ЧФ ракетами НАТО
https://crimea.ria.ru/20240221/nato--ukraina-istoriya-vechnykh-otkazov-1135116783.html
украина
финляндия
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пентагон, ллойд остин, нато, украина, финляндия, швеция, расширение нато
На месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО – шеф Пентагона

Шеф Пентагона признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО

23:08 09.04.2024 (обновлено: 23:25 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны США Ллойд Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, так же как и Финляндии со Швецией, пишет РИА Новости.
Во время слушаний в сенате США законодатели обратились к главе оборонного ведомства с вопросом, хотел бы он на месте России присоединения Киева к Североатлантическому альянсу.
"Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого", – ответил шеф Пентагона.
Остин добавил, что на месте Москвы он также не хотел бы вступления в НАТО Швеции и Финляндии, которые уже являются членами альянса.
На прошлой неделе стало известно, что Украина не получит приглашение о вступлении в НАТО в ходе назначенного на июль саммита в Вашингтоне. При этом уточняется, что в альянсе рассматривают для Киева некий промежуточный вариант, который бы показал, что Украина в долгосрочной перспективе может быть обеспечена поддержкой.
4 апреля страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, организация позволит использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. При этом политик отметил, что это якобы не означает, что Североатлантический альянс вступает в украинский конфликт.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Грушко в свою очередь заявил, что Россия не намерена вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, однако отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом "предсказуемо и преднамеренно" ухудшаются.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что НАТО планомерно усиливает свой военный потенциал вдоль границ РФ от Баренцева до Черного моря. По его словам, в выступлениях лидеров стран блока и документах появился даже термин "Восточный фланг НАТО", к которому отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния и с недавних пор Швеция и Финляндия. Он подчеркнул, что руководство организации проводит крупнейшие в Европе военные маневры у границ России для ее "сдерживания".
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил уверенность, что прямого столкновения между Россией и странами НАТО не будет, потому что лидеры стран Североатлантического альянса очень опасаются серьезных последствий такого сценария развития событий.
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